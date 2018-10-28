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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۳

مدیر کل امور روستایی استانداری زنجان:

۳۵۰۰ واحد مسکن روستایی درزنجان مقاوم سازی می شود

۳۵۰۰ واحد مسکن روستایی درزنجان مقاوم سازی می شود

زنجان-مدیر کل امور روستایی استانداری زنجان گفت: امسال سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی سهم استان زنجان است که مقاوم‌سازی می شود، از این تعداد هزار و ۳۰۰ واحد به بانک‌های عامل معرفی شده است.

علی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۱۸  هزار واحد مسکن روستایی در استان زنجان روی گسل زلزله قرار دارد، افزود: روند مقاوم‌سازی  واحدهای مسکن روستایی در استان زنجان کند نیست و هرسال بر اساس مصوبه هیئت دولت سهمیه‌بندی برای مقاوم‌سازی وجود دارد.

مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان گفت: امسال سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی سهم استان زنجان است که باید مقاوم‌سازی شود که از این تعداد هزار و ۳۰۰ واحد از طریق بنیاد مسکن به بانک‌های عامل معرفی‌شده است.

محمودی افزود: هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی روستایی هم منجر به عقد قرارداد با بانک‌های عامل شده است.

وی گفت: ما در حوزه عمرانی درصدد این هستیم که روند جذب تسهیلات  به‌صورت آسان انجام شود و دولت در مصوبه خود تسهیلاتی قرار داده است.

مدیرکل امور روستایی استانداری زنجان تصریح کرد: نرخ کارمزدی که در نظر گرفته‌شده است ۵ درصد است و بسیار خوب است و به روستاییان کمک می‌کند تا واحدهای مسکونی خود را مقاوم‌سازی کنند.

محمودی افزود: طی سال گذشته ۳ هزار و ۲۰۰  واحد مسکونی روستایی در استان زنجان برای مقاوم‌سازی پیش‌بینی‌شده بود که تعداد دو هزار و ۸۰۰ واحد از بانک‌های عامل تسهیلات دریافت کنند.

کد مطلب 4443295

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