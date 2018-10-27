به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع امشب در ششمین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه یزد اظهار داشت: امسال در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وحدت نیاز داریم و مسئولان کارگروه‌های ستاد دهه فجر تلاش کنند تا این مهم را تبیین و عملی کنند.

وی با بیان اینکه برنامه های امسال ستاد دهه فجر استان یزد در دو حوزه آیینی و تبیینی برگزار می‌شود، عنوان کرد: در حوزه تبیینی، گزارش عملکرد ۴۰ ساله دستاوردهای نظام، بیان دستاوردها با استفاده از ابزار جدید و پاسخگویی به شبهات به صورت مستدل، منطقی و باورپذیر مدنظر قرار گیرد.

زارع در مورد برنامه های آیینی نیز بیان کرد: امسال باید برنامه ریزی جدی برای برگزاری باشکوه جشن‌های دهه فجر در استان یزد با مشارکت مردم انجام شود و شیوه‌ها نو و بدیع به کار گرفته شود.

دبیر ستاد دهه فجر استان یزد همچنین با اشاره به طراحی سامانه کشوری توسط ستاد بزرگداشت چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: همه کارگروه‌ها صورتجلسات خود را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند تا امکان تکمیل اطلاعات در این سامانه فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به روز ۱۳ آبان اظهار داشت: ۱۳ آبان نماد مظلومیت ملت ایران است و در این روز باید با برگزاری راهپیمایی باشکوه، وفاداری ملت مظلوم ایران به نظام اسلامی را به نمایش بگذاریم.

زارع همچنین با بیان اینکه شعار امسال ۱۳ آبان، هیهات منه الذله است، افزود: استکبارستیزی یک مفهوم قرآنی است و حرکت امام حسین (ع) نیز چیزی جز استکبار ستیزی نبود و ملت ایران ادامه دهند راه امام حسین (ع) و پیرو مکتب عاشورا است و این مهم را در روز ۱۳ آبان به نمایش خواهد گذاشت.