باید شیوه های نظارتی را تغییر دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی که در مراسم تودیع و معارفه معاونت نظارت سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: نظارت بر سی و دو شرکت بیمه، کارگزاری ها و ارکان دیگر صنعت بیمه، مسئولیت سنگینی است و در این حجم وسیع، نظارت میدانی کافی نیست و باید امر نظارت با دقت و حساسیت کامل صورت بگیرد.

رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر این نکته که هزینه کنترل نباید از کنترل هزینه ها بیشتر باشد، تصریح کرد: صنعت بیمه به تغییر شیوه های نظارتی نیاز مبرمی دارد و در صورتی که نظارت بر شرکت های بیمه در مسیر صحیح قرار بگیرد مشکلات این صنعت به حداقل خواهد رسید.

وی رضایتمندی آحاد جامعه از صنعت بیمه را هدف نهایی نهاد ناظر دانست و گفت: اگر مردم از صنعت بیمه رضایت داشته باشند به این معناست که بخش نظارتی، ماموریت های خود را به خوبی انجام داده است.

رییس شورای عالی بیمه به ضرورت استقرار سامانه های خودکنترلی در شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: مدیران عامل شرکت ها هم به مقوله نظارت، اعتقاد ویژه دارند و برای پیشبرد اهداف خود به استقرار سامانه نظارتی می اندیشند و بحث "حاکمیتی شرکتی" هم در همین راستا تعریف شده است.

سلیمانی نسبت به ضرورت استفاده صنعت بیمه از ابزارهای مدرن نظیر استارت آپ ها و فین تک ها برای ساختارسازی نظارتی، تاکید کرد و افزود: ما باید به این حقیقت، باور داشته باشیم که استانداردها با وقوع مشکلات و بحران ها تغییر می کنند و در این تغییر روش ها استفاده از ابزار مدرن، اجتناب ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: داشبوردهای مدیریتی با اطلاعاتی شکل می گیرد که بخش هایی نظیر فاوا و سامانه سنهاب در اختیار مدیران ارشد صنعت بیمه قرار می دهد.