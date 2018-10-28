جدال شهرداری چی ها در ورامین/مصافی برای ماندن در دور مدعیان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- وحید محمدی یکتا: هفته سوم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی بعد از ظهر یکشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های شهرداری ورامین و شهرداری تبریز در ورزشگاه شهید گلعباسی ورامین به مصاف یکدیگر می روند.

دیدارهای نماینده والیبال ورامین و شهرداری تبریز در فصول اخیر لیگ برتر والیبال همواره جذاب و تماشایی برگزار شده و پیش بینی می شود که با توجه به نیاز هر دو تیم به پیروزی در این دیدار، شاهد برگزاری مسابقه ای جذاب باشیم.

شهرداری ورامین که هفته اول لیگ برتر والیبال را در اردکان طوفانی آغاز کرده و توانسته بود، ۳ امتیاز را در خانه خاتم کسب کند، چهارشنبه گذشته و در هفته دوم مسابقات لیگ برتر والیبال کشور در برابر پیام خراسان با نتیجه ۳ بر ۲ تن به شکست داد، تا تنها با یک امیتاز از مشهد بازگردد و با ۴ امتیاز از ۲ مسابقه بر رده پنجم جدول تکیه بزند.

اما شهرداری تبریز که فصل را با قرعه استراحت آغاز کرد، در هفته دوم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب کاله مازندران شد، تا با یک امتیاز و یک بازی کم تر در رده نهم جدول لیگ برتر قرار بگیرد.

درب سالن شهید گلعباسی از ساعت ۱۴:۳۰ به روی هواداران باز می شود

حال شهرداری چی های هر ۲ تیم، تلاش دارند تا با عبور از همه موانع، بار دیگر پتانسیل و ظرفیت ورزش خود را به معرض نمایش بگذارند و همین امر نوید یک مسابقه جذاب را به تماشاچیان می دهد.

نماینده والیبال ورامین در حالی در هفته سوم لیگ برتر والیبال به مصاف شهرداری تبریز می رود، که بر روی تشویق های هوادارن خون گرم ورامینی و روحیه حاصل از این تشویق ها بر بازیکنان خود حساب ویژه ای باز کرده است و می خواهد با حمایت هواداران خود در سالن شهید گلعباسی، به دومین پیروزی لیگ برتری خود برسد و همچنان در جمع مدعیان قهرمانی باقی بماند.

شاگردان محمدی راد در آخرین تمرین پیش از آغاز بازی امروز، از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در سالن شهید گلعباسی تمرین کردند.

گفتنی است دیدار تیم های شهرداری تبریز و صالحین ورامین، ساعت ۱۶ روز یکشنبه ششم آبان ماه برگزار خواهد شد و مسعود ذوقی و وحید پورکاشیان به ترتیب داورهای اول و دوم این مسابقه هستند و محمد حسن خوشدل ناظر داوری و یونس حسن زاده نماینده سازمان لیگ در این مسابقه خواهند بود.

بر اساس این گزارش و طبق اعلام مسئولین برگزاری مسابقات، در سالن شهید گلعباسی از ساعت ۱۴:۳۰ برای حضور هواداران ۲ تیم باز خواهد شد.