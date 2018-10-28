الغنوشی: ترور خاشقجی وجدان خفته انسانی را بیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه تونس روز شنبه در نشست سالانه مسئولان این جنبش اعلام کرد که قتل جمال خاشقجی وجدان خفته انسانی را بیدار کرد و نشان داد رسانه‌ها چه قدرتی دارند.

وی افزود: این مساله، از یک سو قدرت رسانه ها و ارزش های انسانی و از سوی دیگر ضعف کشورها و منافع آنها مقابل رسانه ها را ثابت کرد و نشان داد وجدان انسانی با قدرت رسانه ها می تواند بیدار شود.

الغنوشی شرایط کنونی و پیامدهای قتل خاشقجی را بسیار شبیه به شرایط و پیامدهای خودسوزی «محمد البوعزیزی » جوان تونسی در سال ۲۰۱۱ دانست که با ابراز همدردی جهانی همراه بود و باعث شعله ور شدن آتش انقلاب مردمی ضد نظام «زین العابدین بن علی » دیکتاتور سابق تونس شد.

جنبش النهضه تونس پیش از این در بیانیه ای قتل فجیع خاشقجی را محکوم و تاکید کرده بود، چنین اقدامی با ارزش های اسلامی و قوانین بین الملل در تعارض است.