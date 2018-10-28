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۶ آبان ۱۳۹۷، ۸:۳۹

هواپیماهای عراقی امنیت جاده بغداد-کربلا را تامین می کنند

هواپیماهای عراقی امنیت جاده بغداد-کربلا را تامین می کنند

سخنگوی مرکز اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق تاکید کرد که هواپیماهای ارتش عراق امنیت جاده بغداد- کربلا را تامین می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «یحیی رسول» سخنگوی مرکز اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق گفت: هواپیماهای ارتش عراق امنیت جاده بغداد- کربلا را تأمین می کنند.

وی اظهار داشت: این هواپیماها همچنین دست به پروازهای شناسایی در اطراف کربلای معلی می زنند تا امنیت نماز جماعت زائران اربعین حسینی در مسیر استان نجف اشرف تا استان کربلا را تامین کنند.

همچنین فرماندهی عملیات الفرات الاوسط با همکاری پلیس کربلا از اجرای یک طرح امنیتی و خدمات رسانی در مراسم اربعین حسینی که شاهد حضور گسترده زائران از نقاط مختلف عراق و دیگر کشورهای عربی و اسلامی و اروپایی است، خبر دادند.

کد مطلب 4443345

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