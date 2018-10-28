ترامپ: روسیه خواهان کمک اقتصادی آمریکا است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جمع هواداران خود در ایالت ایلینوی مدعی اشتیاق روسیه برای دریافت کمک اقتصادی از واشنگتن شد.

وی در این باره مدعی شد: با ولادیمیر پوتین همتای روس خود ملاقات عالی (در هلسینکی) داشتم. با وی از هر دری سخن گفتم. ما خوب با هم کنار می‌آییم. روسیه کمک اقتصادی ما را طلب می‌کند. آمریکا آنچنان ثروتی دارد. من چنان خوب کار کرده‌ام. ۱۱.۷ تریلیون دلار. روسیه کمک ما را طلب می‌کند. همه طالب کمک ما هستند!

اظهارات ترامپ درحالی ایراد شد که بعد از نشست هلسینکی، وی به واسطه رد دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، با انتقاد فراحزبی جمهوریخواهان و دموکرات‌ها روبرو شد. این درحالی است که رابطه ۲ کشور به واسطه مسائل دیگری چون جدایی کریمه و ماجرای مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس سابق دوجانبه نیز دستخوش تنش است.

با این وجود، «سرگئی ریابکوف» معاون وزارت خارجه روسیه چهارشنبه گذشته اعلام کرد که پیشرفت رابطه اقتصادی مسکو- واشنگتن بیش از آن چیزی است که در ظاهر می‌بینیم.