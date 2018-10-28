ثبت یک پیروزی و ۲ شکست در کارنامه تیم شهید سهامی قم

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کونگ فوی شهید سهامی قم امسال در لیگ کونگ فوی مردان کشور شرکت کرده است و نخستین تجربه خود را در این رقابت‌ها پشت سر می‌گذارد و حضور تیمی از استان قم در این رقابت‌ها، فرصت تازه‌ای برای نمایش توانمندی‌های کونگ فوی استان است.

وی افزود: تیم شهید سهامی قم در هفته دوم این رقابت‌ها در سالن الغدیر قزوین به میدان رفت و ۳ مسابقه برگزار کرد که حاصل آن یک پیروزی و ۲ شکست بود در حالی که تیم شهید سهامی در هفته نخست نیز صاحب یک برد و یک باخت شده بود.

دبیر هیئت کونگ فوی استان قم گفت: کونگ فوکاران قمی در هفته دوم ابتدا برابر تیم دنیای آرزوی ساری به میدان رفتند که نتیجه را به حریف مازندرانی واگذار کردند اما در دومین مسابقه برابر تیم هیئت کونگ فوی استان همدان به پیروزی رسیدند.

قنبری بیان داشت: سومین و آخرین مسابقه تیم شهید سهامی در هفته دوم برابر شاهین البرز برگزار شد که با شکست نماینده قم همراه بود و با احتساب نتایج هفته دوم تیم شهید هادی سهامی قم در حال حاضر تیم پنجم جدول لیگ کونگ فو است.

وی عنوان کرد: نفرات تیم شهید سهامی قم را در لیگ کونگ فو در وزن منهای ۵۵ جوانان، سید علیرضا میری و محمد مرادی، در وزن منهای ۶۳ جوانان، علی ویسی و سید محمد رضا حسینی، در وزن منهای ۷۳ جوانان، حسن شاهی و رسول انبیایی و در وزن منهای ۷۸ جوانان، محمد حسین جعفری و منوچهر داوودی تشکیل می‌دهند.

دبیر هیئت کونگ فوی استان قم تصریح کرد: همچنین در وزن منهای ۵۸ بزرگسالان، بنیامین رنجبر، در وزن منهای ۶۸ بزرگسالان، امیر حسین میکائیلی، در وزن منهای ۷۸ بزرگسالان، داوود زارعی، در وزن منهای ۸۸ بزرگسالان، امیر حسین نظری و در بخش ممای یا اجرای فرم، حسین مهربان و داوود اروری در تیم شهید سهامی قم حضور دارند.