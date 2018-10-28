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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۳

مدیرکل راهداری استان همدان خبر داد:

فعالیت شبانه‌روزی مرکز مدیریت راه‌های همدان در ایام اربعین

فعالیت شبانه‌روزی مرکز مدیریت راه‌های همدان در ایام اربعین

همدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان از فعالیت شبانه‌روزی مرکز مدیریت راه‌ها در ایام اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام اربعین حسینی مرکز مدیریت راه‌ها به شکل شبانه‌روزی فعال بوده و از طریق ارتباطات تلفنی و بی‌سیم موانع موجود در راه‌ها، شناسایی و رفع می شود.

وی افزود: مرکز مدیریت راه های استان همدان در زمینه محدودیت ترافیکی و چگونگی وضعیت محورها در این ایام اطلاع رسانی لازم را انجام داده و در صورت وقوع سوانح و تصادفات جاده ای علاوه بر مرکز مدیریت راهها اداره ایمنی نیر اقدامات لازم را انجام می دهد.

پناهنده اظهار داشت: این اداره کل با همکاری پلیس راه استان، گشت‌های ۲۴ ساعته راهداری، شرکت نفت، اورژانس، امداد خودرو و هلال احمر آمادگی لازم را برای تأمین ایمنی زائران دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به اینکه کنترل نامحسوس وسایل نقلیه در این ایام فعال است، عنوان کرد: دوربین های کنترل و ثبت تخلف در سطح جاده‌های استان نصب‌شده که در کنترل ترافیک و سرعت خودروها نقش مهمی دارند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت مجتمع‌های خدماتی رفاهی در این ایام یادآور شد: مدیران این مجتمع‌ها با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام شده با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، تأمین سوخت وسایل نقلیه ایام اربعین حسینی را بر عهده دارند.

کد مطلب 4443406

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