شهادت آتش نشان مشهدی در حین عملیات امداد و نجات

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری صبح یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد:ساعت ۴:۴۴ صبح امروز حادثه برخورد یک دستگاه اتوبوس بین شهری با جداول میانی بزرگراه شهید کلانتری - مقابل بوستان غدیر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۹ شهدای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه اتوبوس بین شهری به هنگام حرکت در مسیر به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس از برخورد شدید با گاردریل های میانی بزرگراه و شکستن بخشی از آنها متوقف شده است.

مدیر عامل آتش نشانی مشهد تصریح کرد: این حادثه منجر به مصدومیت ۵ نفرشد که ۳ نفر به صورت سرپایی در محل درمان و ۲ نفر دیگر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد:پس از عملیات پیشگیرانه بواسطه نشت سوخت از خودرو و اقدامات ایمنی لازم در محل توسط ماموران آتش نشانی ، یک دستگاه کامیون که آن نیز به دلیل نامعلومی از مسیر خارج شد با خودرو ایسوزو مستقر در محل برخورد می کند که متاسفانه یکی از آتش نشانان در زمان بروز این حادثه در بین دو خودرو محبوس و به شدت مصدوم شد.

جعفری بیان کرد: متاسفانه حمید نوروزی ابدال آبادی آتش نشان ۳۱ساله ایستگاه شماره ۹ شهدای آتش نشانی مشهد در این حادثه به شهادت رسید.