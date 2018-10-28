آیت الله سید احمد میرعمادی در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به محیط زیست و طبیعت بی نظیر لرستان اظهار داشت: لرستان از مناظر زیبا و ناب، آبشارهای متعدد و چشمه سارهای زیبا بهره مند است و باید قدر دان این نعمت ها باشیم.

وی با بیان اینکه قدر دانی از این نعمت ها در حفاظت از آن ها است، تصریح کرد: باید مشارکت مردم را در زمینه حفظ محیط زیست به کار بگیریم.

نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه از سوی دیگر باید به توسعه جنگل های مصنوعی لرستان بپردازیم و با جنگل کاری و درختکاری محیط زیست را تقویت و حفظ کنیم، افزود: پاکسازی محیط زیست از زباله ها و پسماندها از دیگر روش هایی است که برای حفاظت از محیط زیست و قدردانی نعمت های الهی باید انجام داد.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: آلوده نکردن آب و هوا مسئولیت امروز همه در برابر محیط زیست است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تلاش برای حفظ طبیعی محیط زیست گفت: رودخانه ها و تالاب ها باید حفظ شوند، مراتع را باید حفاظت کرد و در راستای حفظ اکوسیستم طبیعی تلاش و مانع از تغییر اقلیم مناطق شد.

نماینده ولی فقیه در لرستان همچنین بر لزوم حفظ درختان بلوط به عنوان یک نعمت بزرگ و سرمایه ای عظیم برای آیندگان تاکید کرد و گفت: طبیعت یک نعمت خدادادی است و باید در مورد چگونگی بهره برداری از آن حساسیت داشت.