روند انتخاب شهردار بعدی تهران/زمان استعفای افشانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در جمع خبرنگاران پیش از آغاز جلسه علنی شورا با اشاره به جزئیات فرآیند انتخاب شهردار جدید تهران، افزود: امروز در خصوص فرآیند انتخاب شهردار تصمیم گیری و زمانبندی شد. فردا (دوشنبه) اعضا هر کدام ۵ گزینه را مطرح می کنند و لیست بلند تهیه می شود.

وی ادامه داد: پس از تهیه این لیست بلند، روز ۱۲ آبان از میان این لیست ۵ نفر انتخاب می شوند و روز ۱۹ آبان این ۵ نفر نقطه نظرات خود را در خصوص برنامه پنج ساله و نحوه اجرای آن به شورا ارائه می کنند. در روز ۲۰ آبان این افراد در شورا حضور پیدا کرده و برنامه های خود را ارائه خواهند کرد و از میان آنها دو گزینه نهایی انتخاب می شوند و روز سه شنبه ۲۲ آبان ماه شهردار جدید تهران معرفی می شود.

اعطا در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا نام محسن هاشمی در بین لیست هست، گفت: در این دوره محدودیتی برای معرفی افراد مشخص نشده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آنکه آیا در جلسه هم اندیشی در خصوص شهردار شدن آقای هاشمی بحثی شد، گفت: در مورد مصداق ها صحبتی نشد، همچنین در خصوص آقای هاشمی نیز بحثی در جلسه هم اندیشی نداشتیم اما در دوره گذشته محدودیتی وجود داشت که اعضای شورا نمی توانند در میان گزینه ها حضور داشته باشند که این دوره این محدودیت مطرح نشد.

اعطا در پاسخ به پرششی در خصوص زمان استعفای افشانی از سمتش گفت: گفته می شود آقای افشانی تا ۲۴ آبان در شهرداری بماند و در این فاصله ما جمع بندی های لازم را انجام می دهیم و اگر حکم از سمت وزارت کشور زود صادر شود نیازی به سرپرست نیست اما اگر حکم در زمان طولانی تری صادر شود مجبور به انتخاب سرپرست هر چند کوتاه هستیم.

وی تاکید کرد: فرآیند انتخاب شهردار در این دوره بسیار فشرده است.

همچنین در حاشیه جچلسه علنی شورای شهر تهران برخی از اعضا گزینه های مورد نظر خود را معرفی کردند.

صدراعظم نوری از اوسط هاشمی، آخوندی، حناچی و نصرالله جهانگر به عنوان گزینه هایی که از سوی وی معرفی می شود نام برد.