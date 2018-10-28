به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره جام جهانی ساندا که از صبح روز گذشته به میزبانی چین و در شهر «هانژو» آغاز شده صبح امروز یکشنبه ششم آبان ماه پیگیری شد و تیم کشورمان توسط الهه منصوریان، فریناز نذیری، محسن محمدسیفی و میلاد عارفی مقام به چهار مدال طلا دست پیدا کرد تا با توجه به طلای روز گذشته شهربانو منصوریان تعداد نشان های زرین تیم کشورمان به ۵ برسد.

در رقابتهای امروز و در وزن ۵۲ کیلوگرم بانوان الهه منصوریان که روز گذشته برابر «ادینا پرادو» از برزیل به برتری دست یافته بود در دومین مبارزه خود به مصاف «یاسمین سیدی» از الجزایر رفت و در همان راند نخست با امتیاز عالی حریف را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. فریناز نذیری در فینال وزن ۷۵ کیلوگرم برابر «سارا محمد» دارنده مدال برنز جهان از مصر برنده شد و به مدال طلا رسید. نذیری روز گذشت نیز، نایب قهرمان جهان از روسیه را مغلوب کرده بود.

در وزن ۷۰- کیلوگرم مردان «محسن محمدسیفی» برابر «آیمان جلال» از مصر با اقتدار برنده شد و مدال طلا را برگردن آویخت. وی روز گذشته نیز «عبدالهادی بوعبید» از الجزایر را از پیش روی برداشته بود.

میلاد عارفی مقام در وزن ۹۰- کیلوگرم برابر «عمر محمود» از مصر با ارائه مبارزه ای شجاعانه با برتری کار را تمام کرد تا او نیز به نشان ارزشمند طلا دست یابد. وی پیش از این «راجیندر سینگ» از هند را مغلوب ساخته بود. همچنین «یوسف صبری» در نخستین مبارزه خود در وزن ۷۵- کیلوگرم برابر «گابریل الای بو» از لبنان به پیروزی رسید تا عصر امروز برای رسیدن به مدال طلا و مقام نخست تلاش کند.

عصر امروز، «یوسف صبری» و «معین تقوی» برای کسب مدال طلا به مصاف حریفان می روند و «حمیدرضا قلی پور» هم دومین مبارزه خود را برگزار می کند.