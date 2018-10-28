رضا علیپور در جام جهانی سنگنوردی مدال برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی سنگنوردی در ماده سرعت با برگزاری رقابت های مرحله آخر و ششم در ژیامن چین پیگیری شد. در پایان این مرحله از رقابت ها که با حضور ۳۸ سنگنورد برگزار شد، رضا علیپور با رکورد ۷.۶۰ ثانیه بعد از نمایندگان فرانسه و اندونزی در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

رضا علیپور در حالی صاحب این مدال برنز شد که در مرحله مقدماتی جام جهانی ژیامن چین نیز با زمان ۵.۷۶ در جایگاه سوم شده و راهی مرحله نیمه نهایی شده بود اما در این مرحله با شکست برابر حریف اندونزیایی خود از فینال بازماند.

میلاد علیپور و احسان دلفانیان دیگر نمایندگان ایران در جام جهانی سنگنوردی ژیامن چین بودند که به ترتیب در رده های بیست و یکم و بیست و پنجم ایستادند.

مدال برنز جام جهانی ژیامن چین در حالی به نام رضا علیپور ثبت شد که وی هفته گذشته نیز مدال برنز جام جهانی جیانگ چین را به دست آورده بود.