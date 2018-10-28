هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفت

آذر ولی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز گذشته هوای شهر کرمانشاه در وضعیت بحران بود، اظهار داشت: با کاسته شدن از شدت آلاینده‌ها امروز شهر کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر مشکل خاصی از نظر آلودگی هوا در سطح استان کرمانشاه نداریم و دیگر در وضعیت بحرانی نیستیم.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین نواحی غربی شامل گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل در وضعیت سالم به سر می برند.

ولی زاده با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته روزهای ناسالم بیشتری داشتیم گفت: تا کنون در سطح استان هشت روز وضعیت هشدار و دو روز وضعیت بحرانی گذرانده ایم.