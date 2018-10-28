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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۴۹

معاون پایش محیط زیست کرمانشاه:

هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفت

هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفت

کرمانشاه_معاون پایش و نظارت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفت.

آذر ولی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز گذشته هوای شهر کرمانشاه در وضعیت بحران بود، اظهار داشت: با کاسته شدن از شدت آلاینده‌ها امروز شهر کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر مشکل خاصی از نظر آلودگی هوا در سطح استان کرمانشاه نداریم و دیگر در وضعیت بحرانی نیستیم.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین نواحی غربی شامل گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل در وضعیت سالم به سر می برند.

ولی زاده با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته روزهای ناسالم بیشتری داشتیم گفت: تا کنون در سطح استان هشت روز وضعیت هشدار و دو روز وضعیت بحرانی گذرانده ایم.

کد مطلب 4443457

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