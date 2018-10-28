اربعین حسینی یک مانور جهانی است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) را یک مانور و کنگره بزرگ جهانی دانست و اظهار کرد: در این مراسم مردم مسلمان سراسر عالم محبت و ارادت خود را به صورت متمرکز از نجف تا کربلا به تصویر می کشانند.

وی با اشاره به اینکه حضور در راهپیمایی اربعین فرصتی است تا قدرت و عظمت مسلمانان به نمایش گذاشته شود، افزود: این حرکت بزرگ بیانگر این است که اگر دشمن به شرارت و شیطنت خود ادامه دهد مردم، حسینی و سرزمین، کربلایی خواهد شد و هر روز عاشورا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: این حضور نشان می دهد اگر دشمن شیطنت و شرارت نکند، اقدام به جنگ و مقابله نخواهیم کرد و اگر دشمن اقدام به جنگ کند ما آمادگی هم مقابله و هم مقاومت را داریم.

وی یادآور شد: مردم با حضور خود در راهپیمایی اربعین نشان می دهند که در برابر ستم، ظلم و خیانت، حسینی هستیم و هیچ گاه تسلیم ستم گری، زور و غارت نخواهند شد و از اسلام، دین و قرآن دفاع می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: پیاده روی اربعین از موضوعاتی است که در روایات وارد شده و این کار از سیره علما و بزرگانی که در نجف زندگی می کردند بود.

وی با اشاره به وجود معنویت در راهپیمایی اربعین حسینی، یادآور شد: زمانی که زائران به عشق امام حسین (ع) گام برمی دارند و ذکر های معنوی مختلفی را زمزمه می کنند پیوندی بین فرد و امام حسین (ع) ایجاد می شود که در این گام ها می توان عشق را مشاهده کرد.

ولی نژاد با بیان اینکه عشق را نمی توان بیان کرد بلکه فقط می توان به آن عمل کرد، گفت: عاشق در میدان عمل به معشوق اثبات می کند که او دل داده است. یاران امام حسین (ع) و وفاداران نهضت کربلا در میدان عمل اثبات کردند حسینی و عاشورایی هستند.

وی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) متعلق به همه بشریت است، افزود: امروز در راهپیمایی بزرگ نجف تا کربلا همه مسلمانان چون شیعه، اهل سنت و از دیگر ادیان ها در کنار یکدیگر حضور دارند و این نشان دهنده وحدت مسلمانان است.

مطالبات مسلمانان با نهضت کربلا گره خورده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: همه انبیا نسبت به امام حسین (ع) شناخت کامل داشتند و به همه مردم توصیه می کردند که این امام را بشناسند. با توجه به کاری که امام حسین (ع) در صحنه کربلا انجام داد پیام های بسیار بزرگی در پی داشت و همه بزرگان عالم جهان اسلام ایشان را مرکز ثقل معرفی کردند.

وی حادثه کربلا را یک اتفاق بزرگ برای بشریت دانست و افزود: باید پیام این اتفاق مهم و سرنوشت ساز و انقلابی را به درستی به گوش جهانیان رساند که مسلمانان مطالباتی دارند و این مطالبات با نهضت کربلا گره خورده است.

ولی نژاد اظهار کرد: راهپیمایی اربعین اثرات تربیتی، معنوی، سیاسی و اجتماعی به همراه دارد. عراقی ها با پذیرایی که انجام می دهند نشان می دهند که اگر همه دست به دست هم دهیم هیچ فقیری باقی نخواهد ماند.

وی با بیان اینکه هرکاری که مغایر با دین نباشد می توان آن را انجام داد، افزود: امروز رهبر معظم انقلاب به عنوان مرجع تقلید حضور در راهپیمایی اربعین را توصیه می کنند و هر چیزی که مراجع تقلید توصیه می کنند وجه شرعی پیدا می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: راهپیمایی اربعین هم مورد تحسین رهبر معظم انقلاب واقع شده و هم برد سیاسی و شرعی دارد.

وی با اشاره به اینکه نهضت عاشورا پیام ها وعبرت های زیادی به همراه دارد، اظهار کرد: هرچیزی که درس آموز باشد تبدیل به دانشگاه می شود.

زنده نگهداشتن اربعین حسینی زنده نگهداشتن عاشورا

ولی نژاد اظهار کرد: جنگ یک بخشی از کربلا را شکل می داد. ایثار، فداکاری، اخلاق، توجه به خانواده، کودکان و افردای که توان جنگیدن نداشتند از مهترین مواردی بود که در کربلا اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه کربلا با تلخی ها و زیبایی های زیادی همراه بود، یادآور شد: عاشورا دانشگاه بزرگی است که انسان های بزرگ در درون آن تربیت شدند و رشد یافتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: از عاشورا آموختیم در مقابل یزیدیان هر دوره ای مقاومت، در برابر ظالم ایستادگی و از مظلوم دفاع کنیم.

وی یادآور شد: حضرت زینب به ما آموخت که همه بانوان می توانند پیام آور نهضت باشند که امروز خواهران، مادران، همسران و دختران شهدا پیام آور ایثار و فداکار هستند. کربلا دانشگاه بزرگی است که هرچه از آن می گذرد ثمرات این دانشگاه بیشتر می شود.

ولی نژاد اظهار کرد: زنده نگهداشتن اربعین حسینی زنده نگهداشتن عاشورا و کربلا است.

وی خاطرنشان کرد: راهپیمایی اربعین حسینی علاوه بر پاداش‌ های اخروی، فواید و ثمرات مختلفی از جمله تزکیه نفس و خداشناسی، بیداری دل ‌ها را به همراه دارد.