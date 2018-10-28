طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در مرند اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیخ پور معاون فرماندار ویژه مرند، امروز در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مرند از اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: طرح کارورزی با هدف اعتمادسازی بین فارغ التحصیلان دانشگاهی و جویندگان کار اجرا می شود و ثبت نام کننده ها در سامانه طرح کارورزی، به کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی شهرستان معرفی می شوند.

وی با اشاره به مزایای این طرح افزود: دولت به افرادی که در قالب این طرح جهت اشتغال به واحدهای تولیدی و کارگاهی معرفی می شوند به مدت ۶ ماه حقوق و بیمه پرداخت می کند.

وی گفت: متاسفانه در سیستم آموزشی در دانشگاه ها، دانشجویان بیشتر در مسائل تئوری آموزش می بینند و بعد از فارغ التحصیلی در زمینه حرفه یابی دچار مشکل می شوند که با معرفی و استفاده از این طرح می توان اعتماد و توانمندی را در آنها افزایش داد.

شیخ پور با بیان اینکه یکی از مشکلات کنونی این طرح اطلاع رسانی ضعیف است، تصریح کرد: تمامی دستگاه های مربوطه باید طرح کارورزی را به صورت مطلوب به افراد جویای کار معرفی کنند تا شاهد افزایش حضور جوانان در رشته های شغلی خود باشیم.

وی با اشاره به اینکه طرح کارورزی از جمله طرح‌های وزارت کار برا ی ایجاد اشتغال گسترده در کشور است، تاکید کرد: صاحبان واحدهای تولیدی شهرستان مرند نیز در تمامی حوزه ها باید با اعلام نیاز خود برای کارورزی به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به اشتغال جوانان این شهرستان کمک کنند.

گفتنی است، متقاضیان با مراجعه به نشانی https://karvarzi.mcls.gov.ir می توانند در این طرح ثبت نام کنند.