  1. استانها
  2. مازندران
۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۱

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد:

افزایش ۳ درصدی نزاع نیمسال اول ۹۷ در مازندران

افزایش ۳ درصدی نزاع نیمسال اول ۹۷ در مازندران

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، آمار معاینات انجام شده، شش ماه سالجاری در استان را ۱۳ هزار ۱۹۳ نفر اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشاه سال قبل سه درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به اینکه ۸ هزار ۷۲۳ نفر مرد و مابقی زن برای معاینات به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند افزود: بیشترین نزاع به ترتیب مربوط به شهرهای ساری با عدد ۲هزار۹۴۷  ، بابل با عدد هزار و ۶۰۴ و آمل با عدد هزار و ۲۶۶ نفر و کمترین موارد نزاع به ترتیب در شهرهای عباس آباد با عدد ۲۰۱ و فریدونکنار با عدد ۲۵۹ نفرثبت شده است.

وی گفت: بر اساس آمار ارجاعی از مراکز استان ، شهریور با ۲۳۴۰ ،مرداد با ۲۳۰۲  ، تیر با ۲۲۵۲ به ترتیب بیشترین  و  فروردین با ۱۹۱۲ کمترین مورد نزاع گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران با تاکید بر اینکه نزاع و درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی قانونی است ، تصریح کرد :بخش قابل توجهی از افراد به دنبال وقوع نزاع و درگیری از طرف مراجع قضایی و انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شود که بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی با توجه به قانون مجازات اسلامی برای آنان گواهی صادر می شود.

این مقام اجرایی استان یکی از دلایل بالا بودن آمار نزاع را پائین بودن سطح تحمل افراد در جامعه دانست و گفت : میتوان با آموزش مهارت های زندگی به خصوص در سنین پایین میزان تحمل افراد را در شرایط استرس بالا برد تا افراد به جای درگیری فیزیکی ، با بحث ، گفتگو و تفاهم مشکلات فی ما بین را حل و فصل کنند.

کد مطلب 4443470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها