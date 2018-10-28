به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود» نوشته سجاد افشاریان است که با کارگردانی حسین حیدریپور برای حمایت از قربانیان اسیدپاشی در برنامه «عصری با نمایش» روخوانی خواهد شد.
این نمایشنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ آبان ماه در خانه نمایش مهرگان نمایشنامهخوانی میشود. بر اساس تصمیم گروه اجرایی، تمام عواید فروش این ۲ جلسه به انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی تعلق میگیرد.
این گروه در توضیح این اقدام خود نوشتهاند: نمایشنامه «او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود»، خوانش میشود با نیت اندک کمکی محدود به انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی که به همت جمعی از پزشکان و هنرمندان شکل گرفته و تلاش میکند تا قدمی کوچک بردارد برای رفع ناتوانیهای جسمی و روحی کسانی که تحت شدیدترین خشونتها واقع شدهاند ... شاید لحظهای یا درنگی کوتاه باشد برای بازگشت دوباره این قربانیان به جامعه و زندگی.
در خلاصه داستان این نمایشنامه آمده است: زنی تنها که ۲۰ سال پیش بدون اطلاع دادن به دوستان خود به خارج از ایران مهاجرت کرده است، حال با دختر خود برمیگردد و با مرد و پسری مواجه میشوند که در گذشته با آنها آشنایی داشتهاند و ...
نقشخوانان این نمایشنامهخوانی سیروس اسنقی، عطیه غبیشاوی، نیلوفر اخوان، صالح منصوری و صحنهخوان ناهید قادری هستند.
این نمایشنامه که مدت زمان اجرای آن ۴۰ دقیقه است ساعت ۱۵ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ آبان ماه در خانه نمایش «مهرگان» به نشانی خیابان انقلاب، نرسیده به پل کالج، خیابان خارک، بن بست اول نمایشنامهخوانی میشود.
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