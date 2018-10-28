  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

معاون سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه:

فعلا خبری از بلیت الکترونیکی نیست

فعلا خبری از بلیت الکترونیکی نیست

کرمانشاه_معاون سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه از فعالیت ۲۶۲ اتوبوس درون‌شهری در کرمانشاه خبر داد.

کاوه مرد افکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه کارت بلیت اتوبوس‌ها قراردادی منعقد کردیم اما در این قرارداد مشکلات حقوقی بین شهرداری و آن شرکت به وجود آمد.

وی افزود: این شرکت سود بالاتری را از انعقاد این قرارداد در نظر داشت که منافع شهر و شهرداری را به خطر می انداخت.

معاون سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه گفت: بازه زمانی به نتیجه رسیدن این موضوع مشخص نیست و مبحثی حقوقی است که باید زمان آن طی شود.

مرد افکن درباره نوسازی ناوگان درون شهری بیان کرد: این مقوله خارج از توان شهرداری کرمانشاه است چرا که قیمت خرید یک دستگاه اتوبوس درون‌شهری تا یک میلیارد تومان است و در واقع عزمی کشوری برای پیگیری می خواهد.

وی بیان کرد: در قالب طرحی ملی در نظر است اعتبارات خاصی از محل فروش اوراق مشارکت برای خرید و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی درون‌شهری اختصاص داده شود.

معاون سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه درباره وضعیت ناوگان حمل و نقل کرمانشاه گفت: در کرمانشاه ۲۶۲ اتوبوس داریم که در پنج منطقه و ۵۰ خط کار می کنند.

وی همچنین طول میانگین مدت سفر درون شهری با اتوبوس را بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در سطح کرمانشاه اعلام کرد.

کد مطلب 4443478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      وقتی شهری با قدمت کرمانشاه ماههاست که در انتظار انتخاب یک شهردار توسط یک شورای شهر پر هرج مرج است دیگر از سازمانهای زیر مجموعه شهرداری که بسیار هم ناکارآمد هم هستند چه انتظاری می توان داشت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها