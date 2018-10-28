فعلا خبری از بلیت الکترونیکی نیست

کاوه مرد افکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در زمینه کارت بلیت اتوبوس‌ها قراردادی منعقد کردیم اما در این قرارداد مشکلات حقوقی بین شهرداری و آن شرکت به وجود آمد.

وی افزود: این شرکت سود بالاتری را از انعقاد این قرارداد در نظر داشت که منافع شهر و شهرداری را به خطر می انداخت.

معاون سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه گفت: بازه زمانی به نتیجه رسیدن این موضوع مشخص نیست و مبحثی حقوقی است که باید زمان آن طی شود.

مرد افکن درباره نوسازی ناوگان درون شهری بیان کرد: این مقوله خارج از توان شهرداری کرمانشاه است چرا که قیمت خرید یک دستگاه اتوبوس درون‌شهری تا یک میلیارد تومان است و در واقع عزمی کشوری برای پیگیری می خواهد.

وی بیان کرد: در قالب طرحی ملی در نظر است اعتبارات خاصی از محل فروش اوراق مشارکت برای خرید و بازسازی ناوگان اتوبوسرانی درون‌شهری اختصاص داده شود.

معاون سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه درباره وضعیت ناوگان حمل و نقل کرمانشاه گفت: در کرمانشاه ۲۶۲ اتوبوس داریم که در پنج منطقه و ۵۰ خط کار می کنند.

وی همچنین طول میانگین مدت سفر درون شهری با اتوبوس را بین ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در سطح کرمانشاه اعلام کرد.