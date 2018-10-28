اربعین امسال باشکوه خاصی در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی صبح یکشنبه در بازدید از مواکب لرستان در نجف اشرف گفت: در بحث عظمت و شکوه پیاده روی اربعین، به نظر من این اراده خدا است که محقق شده تا جهان به سمت حاکمیت مستضعفین و ظهور امام زمان(عج) پیش رود.

وی با بیان اینکه امروز بنده جمعیت زائرین بغداد به کربلا، حله به کربلا و نجف به کربلا را دیدم؛ این جمعیت زیاد را در سال های قبل ندیده بودم و امسال پیاده روی اربعین با شکوه خاصی در حال برگزاری است، تصریح کرد: قبول آمار زائران ۲۲ میلیون نفری برایم خیلی سخت بود؛ اما امروز وقتی استقبال بی نظیر شیعیان را دیدم، با قاطعیت می گویم که بیش از ۲۲ میلیون نفر جمعیت در پیاده روی اربعین امسال شرکت کرده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان افزود: امروز به یاد فرمایش حضرت امام افتادم که فرمودند «انشاالله در قرن ۱۴ سرنوشت جهان به دست اسلام می افتد و امام زمان(عج) ظهور خواهد کرد».

سردار کشکولی با اشاره به اینکه فتوحات اسلام در یمن، سوریه، عراق و بحرین عرض قضیه ظهور را به نمایش می گذارد و راهپیمایی ۲۲ میلیونی اربعین متشکل از کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی عمق قضیه ظهور را نشان می دهد، ادامه داد: قضیه اربعین حسینی باید به ظهور امام زمان(عج) منتهی شود و شک نداریم این همگرایی و این اتحاد و این جمعیت منتج به ظهور خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردمی شدن موکب ها را به فال نیک می گیریم، تصریح کرد: اتفاق بهتری که توسط قرارگاه خاتم الاوصیا رخ داده است اعزام رایگان ۹ کاروان از مناطق محروم هومیان، کشکان شمالی، میربگ، کشور، زلقی و تخت چال و ۳ کاروان هیئت رزمندگان اسلام است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان یادآور شد: از پذیرایی مردم عراق تشکر می کنم و امیدوارم که خدا طول عمر عنایت کند تا ظهور امام زمان(عج) را ببینیم.