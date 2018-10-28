ابزارهای درمان خرخر خواب/عوارض اختلالات خواب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی ملکی دلارستاقی در آستانه برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش گلو بینی و سر و گردن ، افزود: گاهی برای درمان اختلالات انسدادی خواب استفاده از انواعی از پروتزهای دندانی یا دستگاه‌هایی مشابه سیستم تنفس مصنوعی و در بسیاری از موارد، عمل جراحی پیشنهاد می‌شود و سایر ابزار درمانی خرخر، بیشتر جنبه تبلیغاتی و تجاری دارند، بنابراین به افراد دارای مشکل خرخر توصیه می‌شود برای درمان این مسئله در قدم اول به کلینیک های خواب مراجعه کنند.

دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن، اظهار داشت: این کنگره دارای ۸ محور اصلی شامل اتولوژی و قاعده جمجمه، رینولوژی و قاعده جمجمه، رینوپلاستی، جراحی پلاستیک صورت، گوش و حلق و بینی اطفال، بیماریهای حنجره، اختلالات خواب و جراحی سر و گردن است.

وی با اشاره به اینکه این کنگره ۶ تا ۹ آذر ۹۷ با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود، گفت: هر کدام از این هشت محور مطرح شده دارای کمیته علمی جداگانه است که عهده دار برنامه ریزی سخنرانی‌ها و سایر مطالب مربوط به آن شاخه می باشند. سخنرانی های آفلاین و آنلاین وآموزش تکنیک‌های نوین جراحی های پایه و پیشرفته به شکل فیلم نیز از برنامه های عمده این کنگره خواهد بود.

دبیر علمی شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن در ارتباط با محور خواب در این کنگره بیان داست: اختلالات خواب حوزه وسیعی را شامل می شوند که مرتبط با رشته های تخصصی مختلفی همچون جراحی گوش، حلق و بینی، جراحی فک و صورت، روانپزشکی، طب داخلی، توانبخشی، طب کار و... است. بهترین نتایج درمانی، زمانی حاصل می شوند که نگاهی جامع و چندجانبه به این مشکلات داشته باشیم و زمانی که اختلال خواب به علت انسداد مسیر تنفس باشد نقش متخصصین گوش، گلو و بینی در سیر درمان، بارزتر خواهد شد.

ملکی دلارستاقی با اشاره به اینکه اختلالات خواب می‌تواند سبب خواب آلودگی در طول روز، کاهش کارآیی افراد، اختلالات رفتاری، اختلال در حافظه و تمرکز، عوارض قلبی عروقی، سکته های مغزی وحتی افزایش بروز تصادفات رانندگی شوند و نباید صرفا به عنوان مزاحمت صوتی برای اطرافیان به این مشکلات نگریست عنوان کرد: افراد دچار اختلال خواب معمولا با شکایت از خرخر و قطع تنفس در زمان خواب به متخصصین گوش، گلو و بینی یا به کلینیک های خواب مراجعه می کنند. بهترین حالت این است که تست خواب برای آنها انجام گیرد تا علت خرخر و شدت آن مشخص شود. درصورتی که این مسئله ناشی از انسداد مسیر تنفس باشد جراحان گوش و حلق و بینی قادر خواهند بود بر اساس مقدار و شدت مشکل و نیز با توجه به معاینات خودشان و نیز بهره مندی از روش های تشخیصی اندوسکوپی در حین خواب مصنوعی، روش‌های جراحی یا غیرجراحی مختلفی را به بیماران پیشنهاد ‌کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: گاهی برای درمان مشکلات خواب و اختلالات آن از برخی روش های غیرجراحی هم استفاده می شود که به جز انواعی خاص از پروتزهای دندانی و نیز برخی دستگاه‌های مشابه سیستم تنفس مصنوعی که کارآیی آنها از لحاظ علمی ثابت شده و در بیشتر موارد، بر جراحی نیز مقدم هستند سایر وسایل موجود در بازار، بیشتر جنبه تبلیغاتی و تجاری دارند. بنابراین به افراد دارای مشکل خرخر توصیه می‌شود که در قدم اول برای درمان این مسئله به کلینیک های خواب یا متخصصین گوش و حلق و بینی مراجعه کنند تا مشکل آنها را به دقت بررسی و درمان کنند.

ملکی دلارستاقی گفت: شاخه جراحی های سروگردن شامل جراحی توده های خوش خیم و بدخیم تیرویید، توده های خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی، سرطان های فضای دهان و حلق نیز به چندین علت در سالهای اخیر از سوی جراحان گوش، گلو و بینی و به ویژه فارغ التحصیلان جوانتر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. پیچیدگی ساختاری و ظرافت موجود در این بخش بدن از یک سو و پیشرفت های عمده ای که در سال های اخیر در زمینه نحوه درمان تومورها همراه با حفظ عملکرد ارگان و نیز نحوه بازسازی با پیوندهای آزاد بافتی از سوی دیگر ایجاد شده است و نیز افزایش سن متوسط جامعه که با افزایش بروز سرطان های سروگردن همراه خواهد بود موجب گشته تمایل به کار در این شاخه در میان متخصصین گوش، گلو و بینی افزایش یابد تا علاوه بر رفع نیاز جامعه، زندگی طولانی تر و با کیفیت بهتری برای این گروه از بیماران فراهم نمایند.

وی ادامه داد: شیوع بالای رفتارهای پرخطر همانند مصرف بالای دخانیات و الکل که متاسفانه در بین جوانان، روز به روز فراگیرتر می شود در کنار هشدارهایی مبنی بر سونامی سرطان در سال های آینده که مکررا از سوی مراکز آماری کشور عنوان می شوند، لزوم توجه هر چه بیشتر به این شاخه در سیاست گذاری های کلان رشته گوش، گلو و بینی را نیز ضروری تر می سازد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: در این کنگره تلاش کردیم توانایی های موجود در دانشگاه های بزرگ کشور در زمینه جراحی های سروگردن را به همکارانی که از سراسر ایران در این همایش شرکت می کنند معرفی کنیم تا بتوانیم با ایجاد همکاری های بین مراکز دانشگاهی و با گسترش علمی این شاخه، سیر پیشرفت این بخش از رشته گوش، گلو و بینی را در آینده تسریع نماییم.