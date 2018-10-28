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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

شنبه شب؛

تصادف مرند – جلفا یک کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادف مرند – جلفا یک کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت

مرند – تصادف نیسان با سواری در جاده مرند – جلفا، یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تصادف دو دستگاه نیسان و سواری شب گذشته، در جاده مرند – جلفا، یک کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

این سانحه، شنبه شب براثر شاخ به شاخ شدن نیسان شاسی بلند با سواری در جاده مرند- جلفا نرسیده به سه راهی ساری تپه رخ داد که با حضور پایگاه امداد و نجات جاده ای پیام جمعیت هلال احمر شهرستان مرند، راننده سواری از داخل خودرو رهاسازی و تحویل عوامل اورژانس شد.

بنابراین گزارش، در این حادثه یک زن کشته شد و ۶ نفر مصدوم این سانحه نیز به بیمارستان منتقل شدند.

گفتنی است، جاده مرند – جلفا یکی از جاده های پرخطر شهرستان مرند و استان آذربایجان شرقی است، به گونه ای که در ۱۰ روز گذشته، این چهارمین تصادف مرگبار در محور مرند - جلفا به شمار می رود.

کد مطلب 4443500

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