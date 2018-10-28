تذکر عضو شورا درباره فوت یکی از کارگران شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در نود و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با اشاره به فوت یکی از کارگران شهرداری در هفته گذشته، گفت: حدود ساعت ۵:۳۰ بامداد سه‌شنبه اول آبان یکی از پاکبان‌های ناحیه سه شهرداری منطقه دو تهران در مسیر خط ویژه شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران در نزدیکی پل بزرگراه شهید حکیم در حال انجام وظیفه بود که با خودروی سواری که به مسیر خط ویژه وارد شده بود برخورد و بر اثر شدت ضربه وارد شده، فوت ‌می‌کند.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران ضمن عرض تسلیت و ابراز هم‌دردی با خانواده متوفی، متذکر شد: به موجب گزارش مسئولان راهنمایی و رانندگی، متوفی در حین انجام وظیفه از تجهیزات ایمنی و علائم هشدار دهنده برخوردار نبوده است. ضروری است شهردار تهران برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری، دلایل عدم استفاده از تجهیزات مناسب را بررسی و در صورت قصور یا تقصیر با متخلفان برخورد کند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: برابر اعلام شفاهی مسئولان ذی ربط، متوفی تبعه کشور افغانستان بوده، که به رغم نداشتن مجوز اشتغال، از سوی شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری، بکار گرفته شده بود. ضروری است شهردار نسبت به تحلفات صورت گرفته از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری در بکارگیری غیرقانونی از افراد فاقد مجوز اشتغال، پیگیری و برخورد قانونی مقتضی برابر مقررات انجام دهد.