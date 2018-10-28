  1. جامعه
  2. شهری
۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

در جلسه شورا مطرح شد؛

تذکر عضو شورا درباره فوت یکی از کارگران شهرداری تهران

تذکر عضو شورا درباره فوت یکی از کارگران شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران، از شهردار تهران خواست دلیل عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی از سوی کارگران را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده در نود و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با اشاره به فوت یکی از کارگران شهرداری در هفته گذشته، گفت: حدود ساعت ۵:۳۰ بامداد سه‌شنبه اول آبان یکی از پاکبان‌های ناحیه سه شهرداری منطقه دو تهران در مسیر خط ویژه شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران در نزدیکی پل بزرگراه شهید حکیم در حال انجام وظیفه بود که با خودروی سواری که به مسیر خط ویژه وارد شده بود برخورد و بر اثر شدت ضربه وارد شده، فوت ‌می‌کند.

رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران ضمن عرض تسلیت و ابراز هم‌دردی با خانواده متوفی، متذکر شد: به موجب گزارش مسئولان راهنمایی و رانندگی، متوفی در حین انجام وظیفه از تجهیزات ایمنی و علائم هشدار دهنده برخوردار نبوده است. ضروری است شهردار تهران برای پیشگیری و جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری، دلایل عدم استفاده از تجهیزات مناسب را بررسی و در صورت قصور یا تقصیر با متخلفان برخورد کند.

رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: برابر اعلام شفاهی مسئولان ذی ربط، متوفی تبعه کشور افغانستان بوده، که به رغم نداشتن مجوز اشتغال، از سوی شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری، بکار گرفته شده بود. ضروری است شهردار نسبت به تحلفات صورت گرفته از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری در بکارگیری غیرقانونی از افراد فاقد مجوز اشتغال، پیگیری و برخورد قانونی مقتضی برابر مقررات انجام دهد.

کد مطلب 4443518
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها