پلیس آلمان به همکاری با عربستان ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هندلز بلات، وزارت کشور آلمان در اطلاعیه ای از تداوم همکاری اداره پلیس برلین با پلیس ریاض خبر داد.

در این اطلاعیه که در پاسخ به سوال سیاستمداران حزب سبز منتشر شده، آمده است: آموزش نیروهای پلیس عربستان توسط نیروهای پلیس آلمان همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

سیاستمداران حزب سبز آلمان در واکنش به ترور «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول خواستار قطع هرگونه همکاری دوجانبه میان برلین- ریاض تا شفاف سازی موضوع شدند.

این در حالی است که دولت آلمان از هفته گذشته صادرات اسلحه به عربستان را متوقف کرده است.

شمار زیادی از کشورهای اروپایی خواستار اتخاذ موضع مشترک اروپا برای قطع برخی همکاری ها با عربستان شده اند.