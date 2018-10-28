به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات جدیدی را علیه مزدوران سعودی در منطقه «الجبلیه» واقع در ساحل غربی ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند دهها عنصر سعودی را هدف قرار داده و به هلاکت برسانند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، در این عملیات گسترده همچنین شمار زیادی از عناصر مزدور سعودی به شدت زخمی شدند.

در شهر مرزی جیزان نیز، مواضع متجاوزان سعودی و مزدوران آنها هدف حملات گسترده یمنی ها قرار گرفت.

خبر دیگر اینکه، جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت مناطق مختلفی از استان الحدیده را به شدت بمباران کردند.