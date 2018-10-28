به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات جدیدی را علیه مزدوران سعودی در منطقه «الجبلیه» واقع در ساحل غربی ترتیب دادند.
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند دهها عنصر سعودی را هدف قرار داده و به هلاکت برسانند.
طبق اعلام رسانه های یمنی، در این عملیات گسترده همچنین شمار زیادی از عناصر مزدور سعودی به شدت زخمی شدند.
در شهر مرزی جیزان نیز، مواضع متجاوزان سعودی و مزدوران آنها هدف حملات گسترده یمنی ها قرار گرفت.
خبر دیگر اینکه، جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت مناطق مختلفی از استان الحدیده را به شدت بمباران کردند.
نظر شما