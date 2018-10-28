  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

تحولات یمن؛

عملیات یمنی‌ها علیه مزدوران در «ساحل غربی»/ هلاکت دهها عنصر مزدور

عملیات یمنی‌ها علیه مزدوران در «ساحل غربی»/ هلاکت دهها عنصر مزدور

ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی علیه مزدوران سعودی در «ساحل غربی» دهها نفر از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیات جدیدی را علیه مزدوران سعودی در منطقه «الجبلیه» واقع در ساحل غربی ترتیب دادند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات، ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند دهها عنصر سعودی را هدف قرار داده و به هلاکت برسانند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، در این عملیات گسترده همچنین شمار زیادی از عناصر مزدور سعودی به شدت زخمی شدند.

در شهر مرزی جیزان نیز، مواضع متجاوزان سعودی و مزدوران آنها هدف حملات گسترده یمنی ها قرار گرفت.

خبر دیگر اینکه، جنگنده های رژیم سعودی طی چند نوبت مناطق مختلفی از استان الحدیده را به شدت بمباران کردند.

کد مطلب 4443527

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها