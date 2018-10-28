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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

برف ارتفاعات زنجان را سفیدپوش کرد/افت دما در زنجان

برف ارتفاعات زنجان را سفیدپوش کرد/افت دما در زنجان

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش برف برخی از مناطق استان زنجان را سفید پوش کرد.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری بوده و بارش پراکنده باران را در برخی از مناطق استان داریم.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از اواخر روز یکشنبه از استان خارج می‌شود و تا اواخر هفته بارشی نداریم. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وزش باد در استان زنجان خبر داد و گفت: شهروندان از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند. 

یاغموری از سفیدپوش برخی از ارتفاعات استان زنجان خبر داد و گفت: با توجه به افت دما بارش برف در ارتفاعات وجود دارد. 

وی به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان تا اواخر هفته ۵ الی ۱۰ درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و هوا سرد می‌شود که در این میان کشاورزان زنجانی نسبت به گرم نگهداشتن محصولات کشاورزی خود تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: شهر قیدار با ۳ درجه سردترین و شهر آب‌بر با ۲۱ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند. 

یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان  پنج درجه سانتی‌گراد است که نسبت به‌روز گذشته چند درجه سرد شده است. 

کد مطلب 4443528

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