به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس جان باختن شماری از شهروندان اردنی در پی وقوع سیل در منطقه الاغوار واقع در نزدیکی بحر المیت را به پادشاه اردن تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش، اسماعیل هنیه در پیامی اعلام کرد: با دلی سرشار از ایمان به قضا و قدر حق تعالی و با اندوهی فراوان خبر فاجعه وقوع سیل و رانش زمین در منطقه الاغوار در نزدیکی منطقه بحر المیت را که به جان باختن شماری از شهروندان اردنی و ناپدید شدن شماری دیگر انجامید، دریافت کردیم.

در بخش دیگر این پیام آمده است: ما ضمن ابراز همدری با دولت و پادشاهی و ملت اردن به خاطر وقوع این فاجعه، از درگاه احدیت مسئلت می‌داریم تمامی جان باختگان را مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد و به بازماندگانش صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت فرماید و به مجروحان این حادثه شفای عاجل عنایت فرماید.

هنیه ضمن اعلام همبستگی حماس و ملت فلسطین با دولت و ملت اردن، از درگاه احدیت مسئلت کرد تا همه آنها را تحت عنایت خود حفظ کند و آنها را از گزند هر بلایی در امان نگه دارد.