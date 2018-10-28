۵۰ هزار فقره ویزای اربعین در مازندران صادر شد

مصطفی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون ۵۱ هزار و ۴۷۲ ویزا برای زائران اربعین حسینی در استان صادر شده است گفت: در این مدت ۵۰ هزار و ۸۱۴ ویزا تحویل متقاضیان شده است.

وی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی ثبت نام و صدور ویزا در استان نسبت به سال قبل از زائران عتبات عالیات خواست تا در حفظ و نگهداری ویزا که به عنوان شناسنامه محسوب می شود تلاش ویژه ای داشته باشند و در صورت مفقود شدن به محل کنسولگری ایران در عراق شهرهای نجف و کربلا مراجع کنند.

جعفری همچنین با اشاره به وضعیت و تغییرات جوی در کشور عراق و مرزهای ایران از زائران خواست تابه موارد ایمنی توجه داشته باشند.