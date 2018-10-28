 ادامه ثبت نام زوار استانهای دارای کنسولگری موقت تا ۱۲ ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی در گفتگو با رادیو اربعین گفت: با توصیه های دوستان در ستاد اربعین برنامه ریزی هایی به عمل آمد تا مشتاقان زیارت بتوانند ثبت نام کنند.

وی افزود: در ۱۲ استان آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، زنجان، چهارمحال بختیاری، زنجان، سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، خراسان جنوبی و شمالی و شهرستان کاشان که فاقد دفتر موقت کنسول گری هستند ثبت نام دیشب متوقف شده اما در بقیه ی استان ها که دفتر کنسول گری یا در تهران که سفارت وجود دارد ثبت نام تا ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه ادامه دارد.

مرتضی آقایی توصیه کرد: زائران بدون روادید به مرزها مراجعه نکنند. قطعا کنترل های لازم به صورت لایه بندی شده انجام می شود و از خروج افراد فاقد روادید جلوگیری می شود.