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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین:

 ادامه ثبت نام زوار استانهای دارای کنسولگری موقت تا ۱۲ ظهر امروز

 ادامه ثبت نام زوار استانهای دارای کنسولگری موقت تا ۱۲ ظهر امروز

دبیر کمیته اعزام ستاد اربعین گفت:بر اساس اطلاعیه قبلی دیشب ساعت ۲۴ ثبت نام زوار شهرستان هایی که فاقد دفتر کنسول گری هستنددر سامانه سماح متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آقایی در گفتگو با رادیو اربعین گفت:  با توصیه های دوستان در ستاد اربعین برنامه  ریزی هایی به عمل آمد  تا مشتاقان زیارت بتوانند ثبت نام  کنند.

وی افزود: در ۱۲ استان آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، زنجان، چهارمحال بختیاری، زنجان، سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، گلستان، خراسان جنوبی و شمالی و شهرستان کاشان که فاقد دفتر موقت کنسول گری هستند ثبت نام دیشب متوقف شده اما در بقیه ی استان ها که دفتر کنسول گری یا در تهران که سفارت وجود دارد ثبت نام تا ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه ادامه دارد.

مرتضی آقایی توصیه کرد: زائران بدون روادید به مرزها مراجعه نکنند. قطعا کنترل های لازم به صورت لایه بندی شده انجام می شود و از خروج افراد فاقد روادید جلوگیری می شود.

کد مطلب 4443545

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