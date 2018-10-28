حشمت اله کشیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشاهده یک قلاده پلنگ در منطقه حفاظتشده و شکارممنوع طالقان، اظهار کرد: محیطبانان توانستند این لحظه را ثبت کنند.
وی اضافه کرد: در این منطقه طی سالهای گذشته نیز چند قلاده پلنگ در بالا طالقان و بخش مرکزی مشاهدهشده بود، در این نوبت هم نیروهایی که در حال گشت زنی و پایش منطقه بودند موفق به مشاهده یک قلاده پلنگ دیگر شدند.
رئیس اداره حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست استان البرز با اشاره به تنوع گونههای جانوری در زیستگاه طالقان، افزود: کل، بز کوهی و گراز طعمههای خوبی برای گوشتخواران این منطقه هستند بهطوریکه گوشتخوارانی ازجمله پلنگ کمتر وارد مناطق مسکونی میشوند.
کشیری با تأکید بر اینکه در مناطقی که طعمه جانوران گوشتخوار کم باشد آنها برای تأمین غذا به محدودههای مسکونی پناه میبرند، گفت: در محدوده شهر طالقان حداقل ۱۰ تا ۱۵ قلاده پلنگ وجود دارد. سالهای گذشته شاهد حضور پلنگها در نزدیکی مناطق مسکونی بودیم بهعنوان نمونه در تصاویر ثبتشده از پایین طالقان یک قلاده پلنگ در حال تعقیب کلها و بزهای کوهی مشاهدهشده است.
وی با برشمردن این نکته که پلنگ جانوری شب گرد است، گفت: طی سالهای گذشته در بالا طالقان تصویر دو قلاده پلنگ در کنارهم دیدهشده است.
رئیس اداره حیاتوحش اداره کل حفاظت محیطزیست استان البرز عنوان کرد: بر اساس مشاهداتی که از فیلمها و تصاویر منطقه طالقان بهدستآمده به این نتایج رسیدهایم که پلنگهای دیدهشده ازنظر اندازه و یا جنسیت متفاوت از هم هستند و رد پای مشاهدهشده در خصوص این جانوران در منطقه طالقان هم بهدفعات بوده است.
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