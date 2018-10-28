آماده حضور پرقدرت در تورنمنت ۶ توپ جهانی مصر هستم

اکرم محمدی امینی عنوان دار بیلیارد و اسنوکر کشورمان و برنده مدال برنز رشته بیلیارد در آسیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت خود اظهار داشت: در حال حاضر به جز تمرینات آماده سازی خودم، به آموزش بانوان علاقمند به بیلیارد و اسنوکر مشغول هستم تا بتوانم تجربیات خودم را به علاقمندان این رشته منتقل کنم. متاسفانه تعداد بانوانی که با این رشته آشنا هستند و عقلامند به حضور در آن هستند زیاد نیست. امیدوارم رسانه‌ها بیشتر به این رشته بپردازند تا در جامعه بیشتر بعنوان یک ورزش شناخته شود.

بیلیارد باز کشورمان بیان داشت: تاکنون ۱۰ مدال طلای اسنوکر در سطح کشور برده‌ام و سابقه رسیدن به جمع ۸ نفر برتر مسابقات جهانی را هم دارم. اما یکی از بهترین افتخاراتم کسب مدال برنز آسیا بود که این عنوان را خیلی دوست دارم.

وی افزود: سال گذشته در مسابقات میانمار حضور داشتم و رقابت شانه به شانه‌ای با بهترین‌های دنیا انجام دادم و در نهایت یک مسابقه را با نتیجه‌ای بسیار نزدیک واگذار کردم. اگر سطح تجربه و بازیهای بین المللی من هم به اندازه رقبا بود قطعا می‌توانستم نتایج بهتری هم بگیرم. اما از این بابت خوشحالم که بعنوان نماینده بانوان ایران توانستم در آن سوی مرزها در این رشته نه چندان شناخته شده در کشور، افتخار آفرینی کنم.

محمدی امینی در خصوص تورنمنت مصر اظهار داشت: برای حضور در تورنمنت ۶ توپ جهانی در مصر آماده می‌شوم. تمرینات خوبی را برای حضور پرقدرت در این مسابقات انجام می دهم و تا زمان باقی مانده تا آغاز این مسابقات به اوج آمادگی خواهم رسید. امیدوارم با حمایت‌های فدراسیون محترم بیلیارد حضوری موفق در این مسابقات داشته باشم و به نتایج خوبی در این مسابقات برسم.