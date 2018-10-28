خبر فرود هواپیمای صهیونیستی در پاکستان بی پایه و اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «عارف علوی» رئیس جمهوری پاکستان ضمن رد اخبار مربوط به فرود یک فروند هواپیمای اسرائیلی در فرودگاه اسلام آباد و توقف ۱۰ ساعته در این فرودگاه، گفت که پاکستان هیچ گونه رابطه ای با رژیم صهیونیستی ندارد.

وی ضمن بی اساس خواندن این خبر گفت: کسانی که این شایعات را منتشر کردند خود نیز از صحت آن اطمینان ندارند.

رئیس جمهوری پاکستان در ادامه ضمن اعلام حمایت کشورش از مردم مظلوم فلسطین گفت که پاکستان همواره در تلاش بوده است تا صدای مردم کشمیر و فسطین را به گوش جهانیان برساند.

وی همچنین در مورد سوالی درباره قتل «جمال خاشقجی» منتقد و روزنامه نگار سعودی گفت که تحقیقات درباره قتل خاشقجی باید به شکل کامل و منطقی صورت پذیرد.

گفتنی است که علوی این اظهارات را در فروگاه «کراچی» و پیش از سفر به ترکیه در گفتگو با رسانه ها مطرح کرد.

وی که در سفری ۳ روزه راهی ترکیه می شود گفت: به دعوت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه راهی این سفر می شوم؛ چنین سفرهایی منجر به تقویت روابط دوجانبه اسلام آباد- آنکارا خواهد شد.

لازم به ذکر است که چند روزی است که موضوع فرود یک هواپیمای رژیم صهیونیستی در فرودگاه اسلام آباد و توقف ۱۰ ساعته آن بحث داغ شبکه های اجتماعی و فضای مجازی است.

این ادعا برای نخستین بار، از سوی یکی از خبرنگاران روزنامه هاآرتص مطرح شد. وی در حساب کاربری توئیتر خود با انتشار عکس هایی مدعی فرود یک هواپیمای رژیم صهیونیستی در اسلام آباد شد.

این پست توئیتری، موجی از واکنش ها را در فضای مجازی و رسانه ای این کشور به همراه داشت. سیاستمداران، رسانه ها، احزاب و خبرنگاران نیز پس از این اخبار، شفاف سازی و اعلام موضع دولت پاکستان را خواستار شدند.

از جمله این افراد «احسن اقبال» وزیر پیشین کشور پاکستان و عضو ارشد حزب «مسلم لیگ» شاخه نواز شریف بود که در حساب توئیتری خود، ارائه توضیح دولت پاکستان را خواستار شد.

البته پس از آن، «فواد حسین چودری» وزیر اطلاع رسانی در پاسخ به احسن اقبال گفت که دولت اسلام آباد هیچ مذاکره مخفیانه‌ای با رژیم صهیونیستی و هند ندارد و خبرهای منتشر شده در این زمینه صحت ندارد.

سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان (CAA) نیز شایعات منتشر شده در رسانه ها مبنی بر ورود هواپیمای اسرائیلی به فضای هوایی پاکستان را رد کرد.

«شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان نیز روز گذشته در شهر مولتان، اخبار منتشر شده در فضای مجازی این کشور مبنی بر ورود هواپیمای رژیم صهیونیستی در فرودگاه اسلام آباد را رد کرد.

قریشی در نشست خبری در شهر مولتان گفت: موضوعی که حتی واقعیت هم ندارد، پاسخی نیز ندارد.