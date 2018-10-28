سید مصطفی میرعمادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ناکامی کشتی ایران در رقابتهای جهانی مجارستان را باید در دو بخش نقد و بررسی کرد، گفت: برای مطرح کردن هر انتقادی باید به این نکته توجه کنیم که هدفمان از این نقد چیست. باید با نیت کمک و رفع نواقص از هر شکستی انتقاد شود و تسویه حساب های شخصی را در این مقطع حساس دخیل نکرد. دلایل شکست و ناکامی تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی را می توان در دو بخش فنی و حواشی تیم ملی مطرح کرد.

وی تصریح کرد: بخش اول از دلایل افت محسوس کشتی ایران در رقابتهای جهانی به حواشی تیم ملی مربوط می شد. مسایلی مثل مشکلات ارزی و نارسایی های مالی که خواسته یا ناخواسته بر عملکرد درون اردویی کشتی گیران تاثیر گذاشت. اینکه بگوئیم مسایل مالی و تهیه ارز هیچ ربطی به کشتی گیران ندارد اصلا حرف درستی نیست. چراکه همین کشتی گیران نگاه ویژه ای به جوایز قهرمانی و مدال آوری خود دارند و زمانیکه می بینند وضعیت اقتصادی و مالی فدراسیون و حتی ورزش کشور تا این حد نامطلوب است، انگیزه و روحیه زیادی برای مبارزات خود ندارند. شاید بتوان این موضوع را بی تاثیر دانست اما به واقع این کاستی ها می تواند تا حد فراوانی روی آرامش روحی و روانی کشتی گیران تاثیر منفی داشته باشد.

برنامه تمرینی نباید برای همه یکسان باشد

وی در ادامه به بخش دیگری از دلایل این ناکامی اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از نتایج ضعیف تیم ملی کشتی می توان به مسایل فنی اشاره کرد. منتقدان و کارشناسان کشتی باید در وهله اول بدانند که با چه هدفی از عملکرد کشتی گیران انتقاد می کنند. من هم به عنوان یکی از مربیان کشتی معتقدم شرایط و نحوه تمرینات ملی پوشان چندان سازنده و مطلوب نبود. منظور من این است که تمرینات بچه ها باید اختصاصی دنبال می شد و فشار تمرینات برای تمامی آزادکاران یکسان دنبال نمی شد. بعضی از بچه ها مثل پرویز هادی و علیرضا کریمی از شرایط جسمانی خاصی برخوردارند که با فشار تمرینات، مشکل زیادی پیدا نمی کنند. اما برخی دیگر از نفرات تیم ملی در اثر همین تمرینات پرفشار تمرینات، بازده خوبی در مسابقات نداشتند. طبیعتا اگر تمرینات اختصاصی برای هر کدام از بچه ها پیگیری شده بود و برنامه تمرینی خاصی بر هر کدام از ملی پوشان داشتیم، شاهد عملکرد بهتری از آنها بودیم.

برخی باخت‌ها نباید عادی شود

میرعمادیان به مشکل باخت در ثانیه های پایانی برخی کشتی گیران هم اشاره کرد و گفت: این موضوع گاهی اوقات در مسابقات مختلف پیش می آمد اما در رقابتهای جهانی مجارستان شاهد بودیم که این مشکل رو به افزایش است. 4 یا 5 آزادکار ما در ثانیه های پایانی باختند که این موضوع اصلا عادی و معمولی نیست. در این بین هم باید از کچینگ مربیان انتقاد کرد و هم از عملکرد خود کشتی گیران. متاسفانه برخی از کشتی گیرانی در اثر این اتفاق باختند که تجربه زیادی داشتند و نباید چنین اشتباهی می کردند. نمی توان همه چیز را از چشم مربیان و کادر فنی دید چراکه خود کشتی هم باید بتواند در چنین مواقعی از امتیازات خود دفاع کند.

تاکتیک مبارزه نداشتیم

مربی سازنده مازنی از نبود تاکتیک مشخص و کارساز در کشتی های ملی پوشان انتقاد کرد و گفت: ما باید در طول اردوهای تیم ملی روی مکانیزم دفاعی کشتی بیشتر کار می کردیم. بچه های ما تاکتیک خوبی در مبارزات خود نداشتند. مدیریت و نحوه حفظ امتیازات و اینکه چطور باید در برابر حریفان مختلف کشتی بگیریم از مهمترین مسایلی است که در اکثر کشتی های بچه ها شاهد آن نبودیم. من تعجب می کنم تیمی که رسول خادم، محمد طلایی و مجید ترکان را در کنار خود دارد چرا نباید تاکتیک خاصی برای کشتی داشته باشد.

تمام فشار روی دوش حسن یزدانی بود

وی در ادامه به باخت حسن یزدانی هم اشاره کرد و گفت: متاسفانه از قبل از مسابقات، تمام فشار مدال آوری و قهرمانی روی دوش حسن یزدانی گذاشته شده بود و از هر کسی می پرسیدی پیش بینی شما چیسن می گفتند یک طلا برای حسن یزدانی کنار گذاشته ایم. همین موضوع فشار زیادی بر او وارد آورد. ضمن اینکه یزدانی هم تاکتیک خوبی برای مبارزه نخست خود نداشت. هر گاه مستقیم کشتی گرفت و حمله کرد دچار مشکل شد و البته هرگاه به قول معروف تو پیچ کشتی با حریف درگیر می شد می توانست بهتر عمل کند. البته او بارها در همین پیچیدن ها به حریف هم امتیاز از دست داد که این موضوع به همان عدم برخورداری از تاکتیک خاص مبارزه با حریف آمریکایی مربوط می شد.

میرعمادیان در واکنش به این موضوع که برخی معتقدند فشار تمرینات درون اردویی کشتی گیران زیاد بوده، گفت: شرایط بدنی بچه ها نسبتا خوب بود اما این کشتی گیران در طول فشار مسابقات جهانی تاب و تحمل نیاوردند که فکر می کنم این موضوع به فشار تمرینات بچه ها بود. البته باخت حسن یزدانی در نخستین روز هم شوک بزرگی به تیم وارد آورد. ضمن اینکه ناکامی کشتی آزاد روی عملکرد تیم کشتی فرنگی هم تاثیر داشت و می توان گفت سایه سنگین این ناکامی روی نتایج ضعیف فرنگی کاران بی تاثیر نبود.

جوانگرایی در مجارستان غیر منطقی بود

وی در پایان بحث توجیه جوانگرایی در تیم ملی را هم رد کرد و افزود: اگر کاستی و مشکلی در نتیجه گیری بوده باید شهامت داشت و واقعیت را گفت. اینکه می گویند ما در تیم ملی جوانگرایی کردیم اصلا منطقی و پذیرفتنی نیست. چراکه رقابتهای جهانی جای جوانگرایی نیست و این جوانان باید در تورنمنت های تدارکاتی محک بخورند. به نظر من اگر اشتباهی بوده باید شهامت داشت و دلایل شکست را به صراحت اعلام کرد. ما انتظار داریم همانگونه که همه در مواقع پیروزی و قهرمانی سینه سپر می کنند و خود را در این افتخارات دخیل می دانند، در مواقع ناکامی هم مسئولیت پذیر باشند و به دلایل شکست اعتراف کنند.