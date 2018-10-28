عملکرد جهادکشاورزی قزوین در مقابله با آنفلوآنزای طیور ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه بررسی عملکرد اقدامات در امر مبارزه با آنفلوآنزای طیور که روز یکشنبه با حضور ارزیابان وزارت جهاد کشاورزی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل دامپزشکی استان و کارشناسان مربوطه برگزار شد؛ دستگاههای متولی استان در بحث طیور؛ اقدامات انجام شده در راستای آنفلوآنزای طیور را تشریح کردند.

در این جلسه؛ ارزیابان اعزامی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در استان بر برگزاری جلسه در سطح ملی و تشریح اقدامات انجام یافته توسط کارشناسان استان بعنوان الگو برای سایر استانها تاکید کرد ند.

معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورز ی استان قزوین در این جلسه گفت : قزوین بعنوان اولین استان پیشرو درکشور از سال گذشته با تشکیل تیم ممیزی متشکل از کارشناسان معاونت بهبود تولیدات دامی و اداره کل دامپزشکی و دستگاه متولی اقدام و تمامی واحدهای مرغ تخمگذار، مادر، بوقلمون و شتر مرغ استان را که ریسک بروز آنفولانزا در آنها زیاد می باشد بازدید کرده است.

علی شاپور زاده افزود: در این بازدیدها؛ کلیه نواقص بهداشتی و تاسیساتی واحدهای مبتلا به آنفلونزاری پرندگان بصورت مکتوب به واحدهای تولیدی اعلام شده است.

به گفته وی با هماهنگی انجام شده واحدهای تولیدی صرفاٌ پس از رفع همه نواقص مجوز جوجه ریزی دریافت خواهند کرد.