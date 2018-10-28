ایجاد کارگروهای تخصصی برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با فرماندار زنجان ضمن تقدیر از همفکری و همکاری خوب شورای تأمین شهرستان زنجان با دستگاه قضایی افزود: ارتباط و همکاری این دو مجموعه همه جانبه است چرا که هر دوی این حوزه مسیر حرکت و رویکردشان رسیدگی به مشکلات مردم و کاستن از آسیب های اجتماعی است که این حرکت ها باید هدفمند و شتاب بیشتر داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه خروجی تصمیمات شورای تأمین شهرستان با محوریت فایده بودن موجب کاهش هزینه های دادرسی خواهد بود، ادامه داد: اگر خروجی جلسات، کارگروه ها بر اساس فایده و حل مشکلات مردم باشد نه تنها امیدواری مردم را به نظام افزایش می دهد بلکه باری از هزینه های تحمیلی به کشور را کم خواهد کرد.

صادقی نیارکی گفت: حرکت برای توسعه و رفع مشکلات مردم بایستی شتاب گیرد و در این راستا ایجاد کارگروهای تخصصی برای کاهش آسیب های اجتماعی امری ضروری است ، چرا که غفلت از آسیب های اجتماعی لذت بهره مندی مردم از امکانات رفاهی را تقلیل خواهد کرد.

وی افزایش تعاملات و همکاری ها بین همه مسئولان را در جهت خدمت به مردم مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: خدمت به مردم مرزبندی نمی شناسد، ما اصلا در خدمت به مردم مرزبندی نداریم و مدیران باید مدیر قیمتی باشند ،یعنی منشورشان عهد نامه مالک اشتر باشد.

رئیس شورای قضایی استان زنجان دادرسی عادلانه و سرعت بخشیدن جهت رسیدگی به مشکلات مردم را از برنامه های اصلی و مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و افزود: دادرسی عادلانه در همه حوزه ها بدون تبعیض و حب وبغض با قوت اجرای خواهد شد.

صادقی نیارکی در ادامه در خصوص گزارش فرماندار زنجان مبنی افزایش باغ شهر ها اظهار کرد: با توجه به اینکه بر اساس گزارشات ایجاد باغ شهرها در استان افزایش یافته و به موضوع مهم و اصلی استان تبدیل شده بایستی اقدام منطقی و سریع صورت گیرد البته دستگاه های متولی نظارتی بر این امر باید پاسخگو باشند که چرا این باغ شهرها به این مرحله رسیده وبعد از ایجاد به فکر تخریب هستند هزینه های که صرف این باغ شهر ها شده بسیار بالاست آیا این هزینه ها برای نظام آسیب نمی زند .