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۱۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۰

پرداخت اینترنتی شهریه در دانشگاه آزاد مشهد آغاز شد

پرداخت الکترونیکی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با همکاری بانک ملت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم بهره برداری از این سامانه گفت : با وجود اینکه در بهره گیری از امکانات الکترونیکی عقب هستیم، امیدواریم با تلاش به سمتی حرکت کنیم که در ثبت نام، انتخاب واحد، پرداخت شهریه و ... دغدغه ای برای خانواده های دانشجویان باقی نماند.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: در چشم انداز طرح جامع مرکز، ارائه خدمات سریع، کارآمد، بدون محدودیت زمانی و مکانی و ... پیش بینی شده است.

مسلم تورینی افزود : هم اینک 21 نقطه مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سامانه یکپارچه اینترانت بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح پرداخت الکترونیکی شهریه، دانشجو می تواند با وارد شدن به سایت دانشگاه یا به سامانه پرداخت شهریه، با وارد کردن کد شناسه خود، عملیات تقسیط و پرداخت وجه را به انجام رساند.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد : این سامانه از این ترم در مرکز گلبهار و دانشکده پزشکی اجرا می شود.

کد مطلب 444361

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