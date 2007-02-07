پرداخت اینترنتی شهریه در دانشگاه آزاد مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مراسم بهره برداری از این سامانه گفت : با وجود اینکه در بهره گیری از امکانات الکترونیکی عقب هستیم، امیدواریم با تلاش به سمتی حرکت کنیم که در ثبت نام، انتخاب واحد، پرداخت شهریه و ... دغدغه ای برای خانواده های دانشجویان باقی نماند.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز گفت: در چشم انداز طرح جامع مرکز، ارائه خدمات سریع، کارآمد، بدون محدودیت زمانی و مکانی و ... پیش بینی شده است.

مسلم تورینی افزود : هم اینک 21 نقطه مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سامانه یکپارچه اینترانت بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: با اجرای طرح پرداخت الکترونیکی شهریه، دانشجو می تواند با وارد شدن به سایت دانشگاه یا به سامانه پرداخت شهریه، با وارد کردن کد شناسه خود، عملیات تقسیط و پرداخت وجه را به انجام رساند.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ادامه داد : این سامانه از این ترم در مرکز گلبهار و دانشکده پزشکی اجرا می شود.