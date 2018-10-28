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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

محورهای البرز بارانی است/بارش برف در ارتفاعات جاده چالوس

محورهای البرز بارانی است/بارش برف در ارتفاعات جاده چالوس

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در آزادراه کرج را نیمه سنگین اعلام کرد و گفت: شاهد بارش برف در ارتفاعات محور چالوس هستیم.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی و ترافیکی استان، اظهار کرد: در ارتفاعات محور کرج – چالوس شاهد بارش برف هستیم.

وی در ادامه با اشاره به بارش باران در محورهای استان، گفت: در حال حاضر ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از محدوده مهرویلا تا پل فردیس نیمه سنگین است.

رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در باند جنوبی آزادراه تهران – کرج از محدوده پل فردیس تا گرم‌دره را نیمه سنگین اعلام کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه در این روزهای بارانی از بروز حادثه جلوگیری کنند. 

کد مطلب 4443611

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