محورهای البرز بارانی است/بارش برف در ارتفاعات جاده چالوس

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی و ترافیکی استان، اظهار کرد: در ارتفاعات محور کرج – چالوس شاهد بارش برف هستیم.
وی در ادامه با اشاره به بارش باران در محورهای استان، گفت: در حال حاضر ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از محدوده مهرویلا تا پل فردیس نیمه سنگین است.
رئیس پلیس راه استان البرز ترافیک در باند جنوبی آزادراه تهران – کرج از محدوده پل فردیس تا گرمدره را نیمه سنگین اعلام کرد.
سرهنگ معظمی گودرزی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه در این روزهای بارانی از بروز حادثه جلوگیری کنند.
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