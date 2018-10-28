ثبت ۵۳ هزار مأموریت توسط مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا حسینی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۷ مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۵۳ هزار مورد مأموریت داشته است.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مأموریت های خود را از ۶۵ پایگاه زمینی و دو اورژانس هوایی انجام می دهد.

حسینی ادامه داد: با توجه به سبک زندگی جدید که موجب ایجاد فاکتورهایی چون چاقی، کم تحرکی، فشارخون، کشیدن سیگار و برخی دیگر از مؤلفه ها شده، میزان سکته های مغزی و قلبی در کشور افزایش یافته است.

وی افزود: اگر افرادی برخی از فاکتورهای تسهیل کننده سکته مغزی چون فشار خون را دارند باید پیشگیری ثانویه در آنان صورت گیرد و به صورت مدام میزان فشار خون و برخی دیگر از مؤلفه های سلامت خود را بررسی کنند.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مشکلات تکلمی، ضعف عضلانی و سرگیجه های مداوم از جمله نشانه های اولیه سکته مغزی است که در چنین شرایطی در گام اول باید با اورژانس تماس گرفت.

حسینی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۱۳۳ نفر مشکوک به سکته مغزی بودند که با توجه به بررسی های متعدد به افرادی که دچار سکته مغزی شده و شرایط دریافت دارو داشتند، داروی درمان سکته مغزی تزریق شد.

وی یادآور شد: کادر درمانی نسبت به کوچکترین علائم سکته مغزی حساس بوده و نهایت تلاش را برای کاهش زمان روند درمان انجام می دهند.

سید محمد موسوی میرزایی رئیس بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند نیز در این نشست خبری گفت: با اجرای طرح تحول سلامت اتفاقات بسیار خوبی در زمینه درمان سکته مغزی و سکته قلبی و سرعت بخشی به درمان آنان صورت گرفت و بخش عمده بار مالی درمان آن را دولت تقبل کرد.

وی اظهار کرد: اگر بیمار در زمان مناسب وارد سیستم و روند درمان شود همه مراحل از سی تی اسکن تا تزریق داروی درمان سکته مغزی در صورت دارا بودن شرایط در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می شود.

رئیس بیمارستان ولی عصر بیرجند بیان کرد: حتی در مواردی که با تزریق دارو به بیمار نتیجه واضحی دریافت نمی شود باز هم تفاوت بسیاری بین بیماری که دارو را دریافت کرده با بیماری که دارو به او تزریق نشده از جنبه علائم سلامت مشاهده می شود.

موسوی میرزایی یادآور شد: در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند یک بخش مراقبت های ویژه سکته مغزی با ۶ تخت وجود دارد و دو تخت آن همیشه آماده پذیرش بیماران جدید است.