مراسم بزرگداشت ۱۳ آبان امسال باید با شکوهتر برگزار شود

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دشمنی های آمریکا و استکبار جهانی با ملت ایران پس از گذشت ۴۰ سال هنوز پایان نیافته است بلکه وارد فاز جدیدتری شده که می بایست با زنده نگه داشتن روزهایی چون ۱۳ آبان یکبار دیگر اتحاد و همبستگی خود را در مقابل کشورهای استکباری نشان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ایستادگی در برابر استکبار و زورگویان و شکستن ابهت پوشالی آن ها درسی بزرگ است که حوادث ۱۳ آبان به ما می دهد، این حوادث به ما نشان می دهد که می توانیم بدون تکیه بر استکبار روی پای خود بایستیم و این درس باید برای دانش آموزان الگو باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: باید با تبیین درست وقایع تاریخی ۱۳ آبان اهمیت این روز برای نسل پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی تبیین شود و با برنامه ریزی های جدید و متنوع و خلاقانه آموزه های ارزشی انقلاب و اهداف آن تعیین گردد.

حجت‌الاسلام داداش زاده پیام روز سیزدهم آبان یوم اللّه سیزده آبان را یادآور حماسه ها، ایثارها و فداکاری های دانش آموزان دانست و افزود: این روز باشکوه بدین سبب روز «دانش آموز» نامیده شد تا خاطره فرزندان دلیر انقلاب برای همیشه جاودان بماند و درسی فراموش ناشدنی برای تمام دانش آموزان در سراسر گیتی باشد که با ابرقدرت های چپاول گر به مبارزه بی امان بپردازند و عزّت را بر زندگی ذلت بار ترجیح دهند.

وی خاطرنشان کرد: روز سیزدهم آبان به همه مستضعفان جهان آموخت که بر ضد مستکبران قیام کنند و حقوق از دست رفته خویش را از چنگال استکبار و استعمار بیرون کشند. پیام روز سیزدهم آبان به مسلمانان این است که تنها در برابر پروردگار جهانیان و مکتب توحید به نماز بایستند و فقط در پیش گاه خدا کرنش کنند و تا همیشه در برابر ظلم و زورگویی ابرقدرت ها سرتسلیم فرود نیاورند.