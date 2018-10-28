به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازجهاد دانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی در دیدار با مصطفی سالاری استاندار گیلان، با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی در استان‌های مختلف با تکیه بر ظرفیت‌های بومی، اظهار کرد: واحدهای استانی جهاددانشگاهی با توجه به ظرفیت‌های بومی فعالیت‌های پژوهشی تخصصی را به صورت هدفمند دنبال می‌کنند البته پژوهش‌های استانی با رویکرد ملی دنبال می‌شوند. پژوهشکده محیط زیست هم بنابر پتانسیل‌های موجود در گیلان مستقر است.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه پژوهشکده محیط زیست در حال حاضر به صورت تخصصی در حوزه «پساب‌های صنعتی» و «آب همراه نفت و نمک زدایی» ورود کرده است، افزود: برای اینکه نفت به پالایشگاه جهت مصارف یا صادرات برسد باید آب و آب‌نمک که ۸۰ درصد آن را تشکیل می‌دهد از نفت جدا شود، تحقیقات نشان داده که هر چقدر چاه نفت عمیق‌تر باشد، حجم آب و آب‌نمک هم بیشتر خواهد شد در این راستا پژوهشگران پژوهشکده محیط زیست طی فرایندی موفق به جداسازی ناخالصی‌های مذکور شدند.

وی ادامه داد: همواره پساب‌های صنعتی بجا مانده از فرایند مذکور خود چالش بزرگی برای محیط زیست بوده که پژوهشگران ما توانستند آب و آب‌نمک موجود را به قابلیت استفاده در کشاورزی و همچنین خود صنایع برسانند.

طیبی بااشاره به فعالیت‌های پژوهشکده در مبحث زباله و امحای آن گفت: از ابتدای فعالیت جهاددانشگاهی امحای پسماند در دستورکار قرار گرفت که منجربه ساخت واحدهای کمپوست شد، با توجه به اینکه اکنون در دنیا راهی جز سوزاندن زباله برای امحای آن وجود ندارد ولی این کار باید با بهترین روش انجام شود.

رئیس جهاددانشگاهی بیان کرد: با توجه به تعدد زباله سوزها و واحدهای کوچک که خود باعث تشدید آلاینده‌ها می‌شوند و فلزات سنگین نظیر سرب را در محیط زیست بجا می‌گذارند، لذا بهتر است که کار بزرگی را با مشارکت‌ شرکت‌های خارجی انجام دهیم، جهاددانشگاهی متولی انتقال تکنولوژی است و می‌تواند در این راستا و با بهره گیری و انتقال دانش فنی لازم به کشور، چالش‌های زیست محیطی پیشرو را حل کند.

وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی گیلان می‌تواند در بحث چای هم بصورت تخصصی ورود کند، گفت: پژوهش‌هایی در راستای «ارتقای کیفیت برگ چای» و «افزایش تولید چین چای» توسط پژوهشگران جهاددانشگاهی به نتیجه رسیده که این امکان وجود دارد به مرحله صنعتی شدن برسد. علاوه بر موارد مذکور جهاددانشگاهی در حوزه برنج و کاهش سن باروری ماهیان خاویاری هم مطالعات کاربردی دارد.

طیبی ادامه داد: جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی نظیر درمان ناباروری، سلول درمانی، سرطان برست، زخم‌های بدخیم و مزمن خدماتی را در حال ارائه دارد که این خدمات می‌توانند در استان گیلان اجرایی شوند.

رئیس جهاددانشگاهی با بیان اینکه به دنبال کاربردی کردن پژوهش‌ها هستیم، افزود: جهاددانشگاهی با وجود ظرفیت‌های علمی و پژوهشی موجود می‌تواند خدمات علمی را به جامعه ارائه دهد.

وی همچنین از احداث مجتمع رفاهی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی در گیلان خبرداد و گفت: زمینی به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع در چابکسر جهت احداث مجتمع چندمنظوره رفاهی، آموزشی و تفریحی خریداری شده و در حال اخذ مجوزهای احداث هستیم.