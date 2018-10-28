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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

دبیرستاد مرکزی اربعین :

زوار در بازگشت از کربلا عجله نکنند٬ تا جمعه فرصت دارید

زوار در بازگشت از کربلا عجله نکنند٬ تا جمعه فرصت دارید

دبیر ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست در بازگشت به کشور عجله ای نکنند زیرا تا جمعه تمهیدات لازم برای این مهم پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در گفتگو با رادیو اربعین گفت: بر اساس گزارش های ستاد اسکان و تغذیه تا پنج روز بعد از اربعین نیز امکان اسکان و پذیرایی از زائران عزیز در عراق فراهم شده است.

وی افزود: برای رفاه عزیزان زائر  وسایل گرمایشی نیز در مرزها و پایانه ها تقویت می شود.

حیدری خاطر نشان کرد: بر اساس جلسه ای که با مجموعه حمل و نقل پایانه کشور داشتیم همه امکانات بسیج شده تا در بازگشت عزیزان زائر توقفی در مرزها ایجاد نشود.

دبیر ستاد اربعین در توصیه به زوار تاکید کرد: همه برگشت ها به روزهای سه شنبه و چهارشنبه موکول نشود چرا که تا جمعه نیز فرصت هست و زائرانی که به تازگی اعزام شده اند عجله ای در بازگشت نداشته باشند.

حیدری همچنین گفت: دیروز ۵۳ هزار خروج و ۶۵ هزار ورود در مرز مهران برای زوار ثبت شد.

وی در ادامه افزود: آخرین دفترچه های عزیزان افغانستانی که در جمهوری اسلامی ایران مقیم هستند صادر شد و این عزیزان نیز می توانند در این راهپیمایی عظیم حضور داشته باشند.

کد مطلب 4443632

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