زوار در بازگشت از کربلا عجله نکنند٬ تا جمعه فرصت دارید

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در گفتگو با رادیو اربعین گفت: بر اساس گزارش های ستاد اسکان و تغذیه تا پنج روز بعد از اربعین نیز امکان اسکان و پذیرایی از زائران عزیز در عراق فراهم شده است.

وی افزود: برای رفاه عزیزان زائر وسایل گرمایشی نیز در مرزها و پایانه ها تقویت می شود.

حیدری خاطر نشان کرد: بر اساس جلسه ای که با مجموعه حمل و نقل پایانه کشور داشتیم همه امکانات بسیج شده تا در بازگشت عزیزان زائر توقفی در مرزها ایجاد نشود.

دبیر ستاد اربعین در توصیه به زوار تاکید کرد: همه برگشت ها به روزهای سه شنبه و چهارشنبه موکول نشود چرا که تا جمعه نیز فرصت هست و زائرانی که به تازگی اعزام شده اند عجله ای در بازگشت نداشته باشند.

حیدری همچنین گفت: دیروز ۵۳ هزار خروج و ۶۵ هزار ورود در مرز مهران برای زوار ثبت شد.

وی در ادامه افزود: آخرین دفترچه های عزیزان افغانستانی که در جمهوری اسلامی ایران مقیم هستند صادر شد و این عزیزان نیز می توانند در این راهپیمایی عظیم حضور داشته باشند.