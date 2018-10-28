اجرای روش جدید ارزیابی اعضای هیات علمی در «علوم پزشکی ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیست و هشتمین جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور دکتر مسعود ناصری پور رئیس دانشگاه، معاونان و روسای دانشکده ها برگزار شد.

در این جلسه دکتر جلیل کوهپایه زاده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد نظام جامع ارزیابی اساتید با رویکرد دانشگاه نسل سوم گفت: در روش جدید ارزیابی اعضای هیات علمی، ابعاد مختلف در نظر گرفته می شود و شاخص های کیفی و علمی هم مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: دفاتر آموزش در بیمارستانها باید روزانه اتمسفر آموزشی را رصد کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطرنشان کرد: رتبه ارزیابی در دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی لحاظ می شود.

در ادامه این نشست دکتر سیدکاظم ملکوتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد ارائه پیشنهاد ایجاد پژوهشکده آسیب های اجتماعی به وزارت بهداشت و تصویب آن توضیح داد.

پایین بودن رتبه خود استنادی و کاربردی نبودن پایان نامه ها از دیگر مواردی بود که معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران به آن اشاره کرد.

در ادامه دکتر ناصری پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره ارزیابی اعضای هیات علمی گفت: روند کار باید اصلاح شود و ارزیابی به صورت علمی و مشخص انجام گیرد.

وی بر ارتقای اخلاق پزشکی تاکید کرد و افزود: انجام راندهای اخلاق حرفه ای، نهادینه شدن در حوزه آموزش و برنامه تمام گروه های بالینی و تشکیل کمیته های اخلاق باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد: اگر می خواهیم به سمت دانشگاه نسل سوم پیش رویم باید مقوله پژوهش را در اولویت قرار دهیم.

وی با اشاره به نیاز سنجی در مورد جذب دانشجو، اصلاح ساختار بهداشتی و درمانی و پیگیری هلدینگ بیمارستانی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم بیشتر به مباحث آموزش و پژوهش بپردازیم ، آیین نامه اداره مستقل بیمارستانها عملیاتی شده است و در این راستا کمیته علمی تشکیل و آموزش های لازم ارائه شد و تیم مجازی هیات مدیره برای نظارت و ارزیابی عملکرد بیمارستان های مستقل ایجاد شد.