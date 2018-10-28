هادی هادی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفتر مدیریت بحران استانداری یزد علاوه بر وظایف ذاتی خود در خدمت رسانی به زائران اربعین، اقدام به اعزام خودروی حامل تنور و تجهیزات نانوایی به مرز چذابه کرده است.

وی بیان کرد: در این نانوایی سیار که از چند روز پیش در مرز چذابه مستقر شده است، روزانه بالغ بر ۶ هزار قرص نان برای زائران اربعین پخت می‌شود.

هادی‌نسب خاطرنشان کرد: وزن هر چانه نان نزدیک به ۳۰۰ گرم است و هر قرص نان به سه قسمت تقسیم می شود و به طور رایگان در اختیار زائران اربعین قرار می گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد یادآور شد: این نانوایی سیار تا سه روز بعد از اربعین در مرز چذابه مستقر خواهد بود و به زائران خدمات ارائه می دهد.

وی همچنین یادآور شد: یک دستگاه خودروی یخچال‌دار شش تنی نیز توسط مدیریت بحران استانداری یزد روانه مرز شده که این در این خودرو آب معدنی خنک به طور مداوم در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

هادی‌نسب ادامه داد: این خودرو از زمان استقرار تاکنون چندین مرتبه پر و خالی شده و تا چند روز بعد از اربعین نیز به خدمات رسانی خود ادامه می دهد.

به گزارش مهر، علاوه بر این، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز یک دستگاه نانوایی سیار در مرز چذابه مستقر کرده و از ۱۰ روز پیش برای زائران اربعین نان پخت می‌کند.

مرز ورود و خروج زائران استان یزد به کشور عراق، مرز چذابه تعیین شده گروه‌های خدمات رسان و امدادرسان استان یزد در این مرز مستقر هستند.