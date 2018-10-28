بزرگترین محموله تسلیحاتی آمریکا وارد آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حدود ۱۰۰ کانتینر حاوی اسلحه و ابزار جنگی و نظامی مانند نارنجک و بمب به پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین واقع در آلمان منتقل شد.

یک منبع آگاه در فرودگاه نظامی فلوریدا با اعلام این خبر افزود: این محموله بزرگترین محموله تسلیحاتی آمریکا در ۲۰ سال اخیر بوده که از کشور خارج شده است.

پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین این توانایی را دارد که عملیات هوایی ایالات متحده را در ۵۱ کشور مستقل در سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا پشتیبانی و حمایت کند.

رامشتاین به عنوان قلب نظامی آمریکا در اروپا قلمداد می شود چرا که ۲۷ درصد پایگاه‌های نظامی آمریکا در جهان، در آلمان قرار دارد.

گفتنی است بسیاری از شهروندان آلمانی که در نزدیکی پایگاه‌های آمریکا ساکن هستند نسبت به مشکلات و عوارض ناشی از فعالیت این پایگاه‌ها شاکی بوده و خواستار برچیده شدن این پایگاهها از سوی دولت هستند.