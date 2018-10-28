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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۵۹

دادستان عمومی گیلان خبر داد:

بازداشت یکی از مدیران ثبت اسناد گیلان به اتهام دریافت رشوه

بازداشت یکی از مدیران ثبت اسناد گیلان به اتهام دریافت رشوه

رشت- دادستان عمومی و انقلاب گیلان از دستگیری یکی از مدیران ثبت اسناد و املاک این استان به دلیل دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان حجت الاسلام علی مصطفوی‌نیا اظهار کرد: یکی از مدیران ثبت اسناد و املاک استان گیلان دستگیر شد.

مصطفوی نیا افزود: این فرد به اتهامات دریافت رشوه، برقراری ارتباط نامشروع و پذیرش اعمال نفوذ توسط حفاظت اطلاعات دادگستری گیلان دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده است.

دادستان عمومی و انقلاب گیلان با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده ادامه دارد، گفت: با تکمیل تحقیقات و صدور کیفر خواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 4443696

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