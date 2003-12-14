داستان نويسي ايران در سال 81 ركود تاسف برانگيزي داشته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ستاد خبري نخستين جايزه ادبي اصفهان، صفدر تقي زاده مترجم و داستان نويس با بيان اين مطلب گفت: عوامل بسياري در اين زمينه موثر هستند كه يكي از آنها مشكلات و نابساماني هاي اجتماعي است.

عضو هيات داوران جايزه ادبي اصفهان در بخش رمان، حرفه اي نشدن ادبيات در ايران و گرفتاري نويسندگان براي تامين معاش را از ديگر عوامل اين مساله دانست و افزود: گرايش گروهي از نويسندگان به شگردهاي پيچيده ومبهم داستان نويسي در كنار عدم توجه دست اندركاران و كل جامعه(به ويژه خواننداگان) به اين آثار در به وجود آمدن فضاي گفته شده بي تاثير نيست.

وي ابراز اميدواري كرد كه اين ركود در سالهاي آينده به شكوفايي افتخار آميزي تبديل شود.

صفدر تقي زاده در مورد برگزاري اين گونه جوايز و خصوصا مسابقات داستان نويسي گفت: برگزاري چنين برنامه هايي تاثير بسياري بر، ترغيب داستان نويسان جوان و افزايش تعداد نويسندگان ادبيات داستاني قابل انكار نيست.

اين محقق ادبيات داستاني با اشاره به سابقه پربار برگزاري چنين مراسمي در كشورهاي مختلف جهان افزود: بسياري از اين جوايز در كشورهاي خارجي به نام شهرهاي مختلف يك كشور نام گذاري مي شود و در ايران شايد اين براي نخستين بار است كه شهر اصفهان در اين زمينه اقدام به برگزاري اين مراسم كرده است.

تقي زاده اضافه كرد اين مراسم مي تواند انگيزه اي براي برگزاري اين گونه جوايز در ساير شهرهاي ايران نيز شود، زيرا از اين واقعيت نمي توان چشم پوشيد كه بيشتر نويسندگان برجسته، نظير بهرام صادقي، احمد محمود، هوشنگ گلشيري، غلامحسين ساعدي، محمود دولت آبادي و... از شهرستانها پا گرفته اند.