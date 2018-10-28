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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

فرمانده انتظامی همدان عنوان کرد:

کشف ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در همدان

کشف ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۰۵ کیلوگرم تریاک در یک عملیات پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان، سردار بخشعلی کامرانی صالح اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاقچیان و در پی اقدامات اطلاعاتی، ماموران در جریان انتقال مقداری موادمخدر به استان همدان توسط قاچاقچیان قرار گرفتند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از هماهنگی با مقام قضایی درقالب ۲ اکیپ به مراقبت از محورهای مواصلاتی و مبادی ورودی شهر همدان پرداختند.

وی بیان داشت: ماموران حین کنترل محور های مواصلاتی خودروهای مربوط به قاچاقچیان را شناسایی و متوقف کردند و در بازرسی از آنها ۱۰۵ کیلو گرم تریاک کشف و ۴ متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد: در این خصوص ۳ دستگاه خودرو توقیف و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4443712

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