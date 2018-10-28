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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۳

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی گواهینامه جدید ایزو دریافت کرد

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی گواهینامه جدید ایزو دریافت کرد

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به اخذ گواهینامه ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  با هدف بهبود کیفیت خدمات خود با استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵  مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست گواهینامه‌ مربوطه را اخذ کند.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در برمی‌گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه سازمانها کاربرد دارد. این استاندارد الزاماتی برای طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت را بیان می‌کند که بر کلیه فرایندهای و فعالیتهای موثر در کسب و کار (نه تنها محصولات و خدمات جاری) تمرکز دارد.

اخذ گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ توسط مرکز در حالی صورت می گیرد که این مرکز  برای سه دوره گواهینامه  ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸ را  اخذ کرده بود.

تفاوت اصلی  ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵  نسبت به نسخه قبلی خود مربوط به  ( مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات و مدیریت دانش) است که به این استاندارد اضافه شده است.

کد مطلب 4443723

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