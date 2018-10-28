مرکز ملی ذخایر ژنتیکی گواهینامه جدید ایزو دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با هدف بهبود کیفیت خدمات خود با استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ مورد ارزیابی قرار گرفت و توانست گواهینامه‌ مربوطه را اخذ کند.

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری و الزامات قانونی را در برمی‌گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه سازمانها کاربرد دارد. این استاندارد الزاماتی برای طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت را بیان می‌کند که بر کلیه فرایندهای و فعالیتهای موثر در کسب و کار (نه تنها محصولات و خدمات جاری) تمرکز دارد.

اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ توسط مرکز در حالی صورت می گیرد که این مرکز برای سه دوره گواهینامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸ را اخذ کرده بود.

تفاوت اصلی ایزو ۹۰۰۱-۲۰۱۵ نسبت به نسخه قبلی خود مربوط به ( مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات و مدیریت دانش) است که به این استاندارد اضافه شده است.