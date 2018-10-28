به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو گفتوگو، برنامه «گفتوگوی اجتماعی» که موضوعات و سوژههای اجتماعی را با حضور کارشناسان واکاوی میکند، ششم آبان به آسیبشناسی سواد رسانهای در خانواده میپردازد.
«گفتوگوی اجتماعی» که برنامهای با هدف ارائه گفتگوهای چالشی و مناظرهای در حوزه اجتماعی است، تلاش میکند تا مسائل روز جامعه را مطرح کند.
در این برنامه خسرو سلجوقی مشاور وزیر ارتباطات و مجری سند و برنامه اقدام توسعه فضای مجازی کودک مهمان این برنامه است که به بیان دیدگاههای خود درباره موضوع برنامه میپردازد.
«گفتوگوی اجتماعی» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ روی موج افام ردیف ۱۰۳/۵ مگاهرتز روی آنتن میرود.
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