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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

آسیب‌شناسی «سواد رسانه‌ای خانواده» در رادیو گفت‌وگو

آسیب‌شناسی «سواد رسانه‌ای خانواده» در رادیو گفت‌وگو

سواد رسانه‌ای در برنامه «گفت‌وگوی اجتماعی» در رادیو گفت‌وگو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو گفت‌وگو، برنامه «گفت‌وگوی اجتماعی» که موضوعات و سوژه‌های اجتماعی را با حضور کارشناسان واکاوی می‌کند، ششم آبان به آسیب‌شناسی سواد رسانه‌ای در خانواده می‌پردازد.

«گفت‌وگوی اجتماعی» که برنامه‌ای با هدف ارائه گفتگوهای چالشی و مناظره‌ای در حوزه اجتماعی است، تلاش می‌کند تا مسائل روز جامعه را مطرح کند.

در این برنامه خسرو سلجوقی مشاور وزیر ارتباطات و مجری سند و برنامه اقدام توسعه فضای مجازی کودک مهمان این برنامه است که به بیان دیدگاه‌های خود درباره موضوع برنامه می‌پردازد.

«گفت‌وگوی اجتماعی» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۳/۵ مگاهرتز روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 4443726
عطیه موذن

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